Arıklı: “YYK asli görevini yapmıyor”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda “Yayın Yüksek Kurulu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” görüşüldü.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, YYK’nın asli görevini ifa etmediğini söyledi.

Arıklı, bir televizyonun yayınlarının durdurulması konusuna değinerek, bu konuda ne yapıldığını sordu.

Lisansı olmadığı gerekçesiyle yayını durdurulan televizyon kanalına ilişkin YYK’nın lisansın olduğunu açıkladığını söyleyen Arıklı, kanalda sarf edilen sözlerle ilgili de Türkiye’de takipsizlik kararı verildiğini belirtti.

Arıklı, YYK görevini yapmadığı için bu bütçeye “hayır oyu” vereceklerini açıkladı.

Polis ile ilgili şiddet olaylarının son dönemde yeniden gündeme geldiğini, bunlarla ilgili soruşturma açıldığının söylendiğini belirten Arıklı, soruşturma açıldıktan sonra ne olduğunu sordu.

Arıklı, “Bu olayların üzerine gitmez, bunları yapan polisleri cezalandırmazsak arkası gelecek” dedi.

Göçmenlere ateş edilmesi olayını eleştiren Arıklı, kamuoyu vicdanının sustuğunu görmekten üzüntü duyduklarını söyledi.

Üç gün sonra emirnamenin biteceğini, ne yapılacağını soran Arıklı, özel jet olayında detaylı polis raporunun ne olduğunu sordu.

Polis Genel Müdürü’ne detaylı polis raporunu detaylı açıklama çağrısında bulunan Erhan Arıklı, ne olup bittiğini halkın bilme hakkı olduğunu söyledi.

Hayat pahalılığı oranının “komik bir rakam olduğunu” savunan Arıklı, Fransa’da tatil yapmanın hâlâ sepet içinde bulunup bulunmadığını, sepetin ne zaman değiştirileceğini sordu.

Hükümete çarşı, pazar ve marketlerdeki fiyatları kontrol etme çağrısında bulunan Arıklı, akaryakıt zammına da değindi ve hükümetin, zam yaparak Fiyat İstikrar Fonu’na para aktarma peşinde olduğunu savundu; “Hani Türkiye’den gelecek para ne oldu?” diye sordu.

AMCAOĞLU: “FİF’İ 37 KURUŞLA MI İHYA EDECEĞİZ?”

Konuşmacıları yanıtlayan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, niyetlerinin akaryakıta zam yaparak Fiyat İstikrar Fonu’nu (FİF) ihya etmek olmadığını, bir yılda toplamda sadece 37 kuruş zam yapıldığını söyledi.

FİF’in 8 buçuk milyon zararı üstlendiğini söyleyen Amcaoğlu, “37 kuruş zam yaparak mı FİF’i ihya edeceğiz?” diye sordu.

Protokolle ilgili yaklaşık 81 milyon TL’lik ilk diliminin hesaplara yattığını belirten Amcaoğlu, ayrıntıları aktardı.

Amcaoğlu, enflasyon sepeti konusunda kendisinin de şikayetleri olduğunu, Avrupa Birliği uzmanları ile birlikte çalışma yapıldığını, o normların dikkate alındığını, çalışmaların sürdüğünü belirtti.