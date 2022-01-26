Arıklı. Zaroğlu bir kumar oynadı ve kaybetti..

Arıklı, “Beklediğimizin altında bir oy aldık. Hayal kırıklığı yaşadık, ihanetle karşılaştık. İçerden ve dışardan büyük operasyonlarla karşılaştık. Gücümüzü koruduk ancak biz çok daha iyisini bekliyorduk” dedi.

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Zaroğlu için "Bütün gücünü ve performasını YDP’nin tabanı üzerinde kullandı. Hatay’dan bir araba dolusu muhtar aldı geldi. O muhtarlar kapı kapı dolaştı. Ellerine liste verdi ve bir ikna operasyonu yapıldı. Bu performansı YDP’de kalarak ortaya koysaydı, bu paraları harcasaydı hem YDP 8-10 vekille Meclisteydi hem de kendisi milletvekili olurdu ve büyük ihtimalle de bakan olurdu. Ama bir kumar oynadı ve kaybetti” diye konuştu.