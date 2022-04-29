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Arıklı: Zor Günleri Çalışarak Atlatacağız

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bakanlık personeli ile bayramlaştı.
Arıklı: Zor Günleri Çalışarak Atlatacağız

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Bakan Arıklı, bayramlaşma sırasında yaptığı kısa konuşmada, yaşanmakta olan zor günlerin çok çalışarak atlatılacağını, en önemli bakanlıklarından biri olan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın da ülkenin yeniden ayağa kalkmasında üzerine düşen görevi yerine getireceğini belirtti.

Bakan Arıklı, personele, aileleriyle birlikte mutlu ve sağlıklı bir bayram geçirmelerini diledi. 

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