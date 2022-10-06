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Arıklı zorunlu açıklama yaptı... "Çavuşoğlu'nun hedef gösterilmesine üzüldüğünü açıkladı"

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Arıklı zorunlu açıklama yaptı... "Çavuşoğlu'nun hedef gösterilmesine üzüldüğünü açıkladı"
Arıklı zorunlu açıklama yaptı... "Çavuşoğlu'nun hedef gösterilmesine üzüldüğünü açıkladı"

İşte o açıklama;

ZORUNLU BİR AÇIKLAMA…

Uzun bir süredir üzerinde çalıştığımız Yeni Havayolu Şirketi, ilgili firmanın çalışmalarını durdurması ile rafa kalkmıştır.

Sosyal medyada buna sebep olarak Sayın Çavuşoğlu’nun isminin anılması ve hedef gösterilmesi doğru değildir.

Sayın Çavuşoğlu kurulacak olan şirketin tüzüğüne yönelik bir takım düzenlemeler istemiş, maalesef bu düzenlemelerin çeşitli sebeplerle gecikmesi veya geciktirilmesi nedeni ile süreç tıkanmış, yatırımcı firma da çalışmalarını durdurmuştur.

Netice itibari ile gelinen noktada Sayın Çavuşoğlu’ nun hedef gösterilmesi beni son derece üzmüştür...

Sayın Çavuşoğlu yurt dışına gittiğimde vekalet bıraktığım, tecrübe ve bilgisine son derece güvendiğim bir arkadaşımdır.

Kamuoyuna duyurulur…

 

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