Arıklı züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket ediyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Milletvekili ve Genel Başkan adayı Bertan Zaroğlu, Kıbrıs Genç TV’de Didem Gürses’in konuğu oldu.

Erhan Arıklı’nın züccaciye dükkanına giren fil gibi hareket ettiğini söyleyen Zaroğlu, Doğuş Derya’ya 2018’de milletvekili yemini ettikten sonra kağıt fırlatması konusunda kendisine destek verdiğini anımsattı ve “Dün savunuyorken, bugün ne oldu? Madem bu konudan memnun değildi, neden televizyonlara çıkıp eleştirmedi?” diye sordu.

Zaroğlu, "Atamaları kendi başına yaptığı için bunun hesabı meclis kürsüsünden soruldu. 'Ben yaptım, oldu' diye yüce meclisten cevap verdi. Yanlış bulduğum hamleleri, o gün tüm kamuoyu da gördü" diye konuştu.