  • BIST 2.418,30
  • Altın 904.51
  • Dolar 14.7968
  • Euro 15.7726
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKANesli tükeniyor: 3 Sumatra kaplanı ölü bulundu

Arıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

» »
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı,, BRT’de yayınlanan '18.Saat' programına konuk oldu.
Arıklı:100 günlük deklarasyon konusu Bakanlar Kurulu’nda değerlendirildi

Demokrat Parti ile birlikte bundan sonraki 100 günde neler yapılması gerektiği konusunu deklarsyon haline getirdikleirniifade ederek, deklarsyonun bugün Bakanlar Kurulu'nda ele alındığını ifade etti.

Arıklı, deklerasyonla ilgili çalışmayı tamamalayarak, Başbakan ile metin üzerinde konuştuklarını ve Bakanlar Kurulunda konuyu ele aldıklarını anlattı.

Arıklı, Başbakan’ın Bakanlar Kurulu toplantısında talimat verdiğini ve bayram sonrasında 100 gün programı olarak açıklama yapılacağını söyleyerek, “bugüne kadar yapılmayanları yapmalıyız” dedi.

Deklerasyonda, yasal düzenlemeler ile ekonominin düzelmesine ilişkin konuların bulunduğunu kaydeden Arıklı, amaçlarının iş yapmak olduğunu ifade etti. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Basın-Sen'den Reşat'ın İstifasıyla İlgili açıklama26 Nisan 2022 Salı 18:29
  • Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'den Ermeni Açıklaması26 Nisan 2022 Salı 17:50
  • İş Kadınları Derneği'nde Görev Dağılımı Yapıldı26 Nisan 2022 Salı 17:42
  • Amcaoğlu: Mayıs ayında yeniden çoklu tarife26 Nisan 2022 Salı 17:18
  • Cumhurbaşkanlığı: Gazeteci İstifa Nedenlerini Kendisine ve Yaptıklarında Aramalıdır26 Nisan 2022 Salı 17:11
  • Bakanlar Kurulu Kararları Açıkladı26 Nisan 2022 Salı 16:41
  • İçki fiyatların indirim26 Nisan 2022 Salı 16:34
  • Maliye 150 istedi ancak 26 borçlanabildi26 Nisan 2022 Salı 16:28
  • Süt Bedelleri Ödeniyor26 Nisan 2022 Salı 16:20
  • Denktaş: Cumhurbaşkanlığına adayım26 Nisan 2022 Salı 15:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti