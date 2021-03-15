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Arıklı:''Atadım oldu bitti var mı diyeceğiniz'' dedi ortalık karıştı...İşte o görüntüler

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Arıklı:''Atadım oldu bitti var mı diyeceğiniz'' dedi ortalık karıştı...İşte o görüntüler
Arıklı:''Atadım oldu bitti var mı diyeceğiniz'' dedi ortalık karıştı...İşte o görüntüler

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, “Mesele sadece resmi evrakların sahtelenmesi ve tedavüle sürülmesi meselesi değil, ayrıca dolandırıcılık da yapmasıdır. Böyle bir sabıkası olan bir kişiyi o kuruma atamak, iyilik yapmak mıdır? O kurum rehabilitasyon merkezi midir?” dedi.

Özersay’ın soruları üzerine  kürsüye çıkan Arıklı:“Arkadaşımız suçu üstleniyor, günün sonunda 74 gün hapis cezası alıyor. İyi bir aile babası, sırf bir gencin hayatı kaymasın diye üstlendiği suçtan dolayı ömür boyu bu suçu çekmesi benim vicdanımın kabul edebileceği bir durum değil. Benim iki genel başkan yardımcım da hukukçu. Onlar, herhangi bir mahsur olmadığını söylediler. Eğer hukuka aykırı olduğunu iddia ediyorsanız, yargıya başvurabilirsiniz. Ben bu atamayı yaparak, vefa borcumu ödediğimi düşünüyorum” dedi.

Arıklının açıklamaları mecliste tartışmalara neden oldu.

Arıklı kürsüden Evrak sahtelemekten hüküm giymiş birinin Lefke Avrupa Üniversitesine (LAÜ) yönetici olarak atanmasını eleştiren Erkut Şahali'yi terbiyesizlikle suçladı. 

Arıklı kürsüde konuşurken Şahali'nin eleştirilerine cevaben ''Erkut bey ne yapacağımı sana soracak değilim,mahkemeye gidersin olur biter, işine bak! atadım oldu bitti'' dedi.

 

 

Çıkan tartışmanın ardından  Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu oturauma 10 dakika ara verdi.

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