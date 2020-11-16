Arıklı:“Bizim de algı operasyonlarına ihtiyacımız var”

Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı ilhak ettiği süreçte, ABD ve Avrupa üzerinde, özellikle Youtube’u kullanarak mükemmel bir algı operasyonu yapıldığını belirten Arıklı, Kapalı Maraş konusuna işaret ederek, “Bizim de bu dönemde mutlaka dünya nezdinde böylesi girişimlere ihtiyacımız var” dedi.

Türkiye’den en üst seviyede yetkililerin, düzenlenen törenlere katıldığına dikkat çeken Arıklı, “hep birlikte KKTC’nin geleceğe emin adımlarla yürüdüğünü, dost ve düşmana göstermiş olduk” dedi.

Arıklı, dün gerçekleşen tören ve etkinlikler arasında en çok dikkat çekenlerden birinin Maraş’taki etkinlik olduğunu, bir diğerinin ise 100 yataklı hastanenin açılışı ve son olarak da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a Azerbaycan’dan gelen resmi davet olduğunu düşündüğünü ifade etti.

“AZERBAYCAN ZİYARETİ DIŞINDA BAŞKA REMSİ ZİYARETLER DE YAPILACAK, İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DAHA ÇOK YANAŞILACAK”

Azerbaycan ziyaretinden sonra başka ülkelere de resmi ziyaretler yapılacağını, Güney Kıbrıs’ın bu sayede iki devletli bir çözüme yaklaşacağını söyleyen Arıklı, “Bu açıdan Maraş açılımının da çok ciddi bir mesaj olduğunu düşünüyorum” dedi.

“BAKANLAR KURULU EN KISA ZAMANDA MARAŞ’I ASKERİ BÖLGE OLMAKTAN ÇIKARMALI”

Yapılması gerekenin, en kısa zamanda Bakanlar Kurulu tarafından Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılması, akabinde de Taşınmaz Mal Komisyonu’nun başvuru kabul etmeye başlaması olduğunu ifade eden Arıklı, “Maraş’taki kamu arazilerinin, mallarının KKTC vatandaşları tarafından da kullanıma açılması gerek. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman Güney Kıbrıs üzerinde çok ciddi baskılar oluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

KIRIM’IN İŞGALİ VE İLHAKI ÖRNEĞİ… “BİZİM DE ALGI OPERASYONLARINA İHTİYACIMIZ VAR”

Rusya Federasyonu’nun Kırım’ı ilhak ettiği süreçte, ABD ve Avrupa üzerinde, özellikle Youtube’u kullanarak mükemmel bir algı operasyonu yaptığını, Kırımın işgalinin dünya gündemini pek de meşgul etmediğini ve hemen herkesin Rusya’yı haklı gördüğünü belirten Arıklı, “Bizim de bu dönemde mutlaka dünya nezdinde böylesi girişimlere ihtiyacımız var” dedi.

“MÜMKÜNSE TÜM SİYASİ PARTİLERİN MUTABAKATIYLA OLUŞACAK BİR HÜKÜMET…”

Hükümet çalışmaları konusuna da değinen Arıklı, “YDP olarak ısrarla üzerinde durduğumuz konu, içinde yaşadığımız bu kriz sürecini, en geniş tabanlı koalisyon hükümetiyle, mümkünse tüm siyasi partilerin mutabakatıyla çıkacak bir hükümet modeliyle aşmak ve ardından da seçime gitmek” ifadelerini kullandı.

“KİMSENİN ATEŞTEN GÖMLEĞİ GİYMEK İSTEMEDİĞİNİ BİLİYORUZ”

Arıklı, “Kimsenin bu dönemde ateşten gömleği giymek istemediğini biliyoruz. Eğer tüm siyasi partilerin dahil olduğu bir koalisyon kurulamıyorsa; 6+’lı, 5’li, bunlar olmazsa 4’lü, olmazsa 3’lü, bunlar olmuyorsa azınlık hükümeti. Bu konuda muhalefetle hükümetin, herkesin el birliğiyle iş birliği yapması gerekiyor” dedi.