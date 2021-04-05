  • BIST 1.436
  • Altın 451,021
  • Dolar 8,1337
  • Euro 9,5491
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA41'i yerel 45  pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi

Arıklı:Çamur Atmaya Çalışıyorlar

» »
Arıklı, katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi.Arıklı, Kıb-tek’teki yolsuzluklarla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı iddialarına yanıt verdi,  “ortada sayıştay raporları var” dedi.
Arıklı:Çamur Atmaya Çalışıyorlar

“ÇAMUR ATMAYA ÇALIŞIYORLAR”

“ORTADA SAYIŞTAY RAPORLARI VAR”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı bir programda gündemi değerlendirdi.Arıklı, Kıb-tek’teki yolsuzluklarla ilgili açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı iddialarına yanıt verdi,  “ortada sayıştay raporları var” dedi.

Kıb-tek’teki vurguna kol kanat germeye çalışanların olduğuna dikkat çeken Erhan Arıklı, sayıştay raporlarına işaret ederek “biz raporları polise verdik onlarda başsavcılığa iletti. Yapabileceğimiz bir şey kalmadı çünkü 2010’dan beri sayıştay dosyaları bekliyor…” şeklinde konuştu.

Kıb-tek ile ilgili yaptığı açıklamaların Yeniden Doğuş Partisi (YDP) kurultayına yönelik çalışmalar olduğu iddialarına da yanıt veren Arıklı, “Çamur atmaya çalışıyorlar ama tutmaz. Ucu nereye dokunursa dokunsun sonuna kadar gideceğim. Meclis’e girdiğim yıllardan beridir Kıb-tek’le ilgili çalışıyorum. 2010’dan beri süre gelen bir süreçtir, yeni başlamadı.” İfadelerini kullandı.

ARIKLI’DAN EL-SEN’E YANIT

Elsen grevinde kullanılan söylemlere de yanıt veren Arıklı, “beni ihaleyi iptal ederek Kıb-Tek’i zarara uğratmakla suçluyorlar. 38 dolarlık ihaleyi iptal edip 34 dolardan acil ihtiyaç kapsamındaki akaryakıtı aldık ve kurumu kara geçirdik. Bu sivri-zekalı arkadaşların matematik bilgisinin bu kadar yüksek olmasından gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

4 dolar ucuza alıp kurumu zarara soktun diyerek kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduklarına dikkat çeken Arıklı, “EL-SEN, ona destek verenler ve muhalefet parti, 2019 da yapılan ihaleyi göz önünde bulundurmuyorlar. Bir milyon 104 bin dolar zarar etmişler. 34 dolar keşif bedeli çıkan bir ihalede nasıl oldu da 38 dolara çıktınız?” diye sordu.

“BAKANLIĞIN ELEKTRİĞİ KESİLDİ, ARIZA VAR DEDİ UTANMAZLAR”

Bakanlığın elektriğinin kesilmesi konusunda da düşünceleri paylaşan Erhan Arıklı, “Arıza var dedi utanmazlar… Vatandaş burnundan soluyor. Kilowat başına 119 kuruşa elektrik ücreti gelmiş. Bu vatandaş bu faturaları nasıl ödeyecek? Birde beni elektriğe zam yapmayarak kurumu zarara uğratmakla suçluyorlar” dedi.

“CTP KENDİ YAPTIKLARININ FATURASINI BİZE KESMEYE ÇALIŞIYOR”

Erhan Arıklı sözlerine şöyle devam etti;

“Bugün eylem yapanların elinde gördüm pankartları. AKSA’nın sözleşmesini uzatan kimdir? Kim 3.70 Cent’e çıkardı. Söyleyeyim,  CTP zamanında çıkarıldı. Şimdi de kendi yaptıklarının faturasını bize kesmeye çalışıyorlar, bu nasıl pişkinliktir?”dedi.

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yola anında müdahale05 Nisan 2021 Pazartesi 10:45
  • EL-SEN Yargıyı müdahil olmaya çağırdı05 Nisan 2021 Pazartesi 10:23
  • 1 haftada 49 kaza 2 ölü 14 yaralı05 Nisan 2021 Pazartesi 10:21
  • Sokağa çıkma yasağı yine ihlal edildi!05 Nisan 2021 Pazartesi 10:17
  • 58 ve 76 yaşlarındaki 2 şahıs Extacy adlı uyuşturucudan tutuklandı!05 Nisan 2021 Pazartesi 10:11
  • TIP-İŞ, Bugünden İtibaren Acil Olmayan Kurulların Durdurulmasıyla Eylemlerine Başlıyor05 Nisan 2021 Pazartesi 09:55
  • Kamuda Bugün Normal Çalışma Düzenine Dönüldü05 Nisan 2021 Pazartesi 09:30
  • EL-SEN Bugün Eylem Yapacak...05 Nisan 2021 Pazartesi 09:16
  • Ercan Havalimanında grev!05 Nisan 2021 Pazartesi 08:47
  • Süper Kahramanlar Vardır; İki Donör, İki Hastaya Umut Oldu05 Nisan 2021 Pazartesi 08:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti