  • BIST 96.142
  • Altın 240,917
  • Dolar 5,8753
  • Euro 6,5757
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Arıklı'dan anket eleştirisi! Yüzü kızarıp özür bile dilemedi...

» »
Arıklı: Seçim öncesi yaptığı anketlerde bizi hep sıfır in biraz üstünde gösterirdi. Seçimlerde yüzde 7 oy aldık. Yüzü kızarıp özür bile dilemedi.
Arıklı'dan anket eleştirisi! Yüzü kızarıp özür bile dilemedi...

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bir gazetede yayımlanan anket sonuçlarına tepki gösterdi.

İşte Arıklı'nın sosyal medyada yaptığı açıklama;

Bu kadincagizi artık ciddiye alıp eleştirmiyorum bile. Eskiden bizim ismimizi sormazdi bile. Şimdi lütfedip ismimimize yer vermiş. Seçim öncesi yaptığı anketlerde bizi hep sıfır in biraz üstünde gösterirdi. Seçimlerde yüzde 7 oy aldık. Yüzü kızarıp özür bile dilemedi. Hala anketlerde bizi yüzde 1 civarı gösteriyor. Millette utanmada kalmamış. AB bu kadar yanlış yapan anket firmasına nasıl oluyorda fon sağlıyor, veya bizim basın bu kadar hata veren bir firmanın anketlerini nasıl ciddiye alıyor anlamıyorum. Muharrem Faizin suçu neydi peki...?

arikli-001.png

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çatalköy'de ani ölüm !24 Nisan 2019 Çarşamba 18:01
  • Komşusunun külodunu çalan şahıs: Aşkıma yenildim24 Nisan 2019 Çarşamba 17:56
  • UBP'den YDP'ye toplu katılımlar olacağı açıklandı24 Nisan 2019 Çarşamba 16:35
  • İnşaatlar da, iş 'kazaları' da tam hız: Biri ağır iki yaralı24 Nisan 2019 Çarşamba 16:18
  • Ani ölüm: Otel odasında hayatını kaybetti24 Nisan 2019 Çarşamba 16:16
  • Yürek dayanmaz: 4 aylık bebek hayatını kaybetti24 Nisan 2019 Çarşamba 16:13
  • Bu bölgelere yarın 3 saat elektik verilemeyecek24 Nisan 2019 Çarşamba 16:05
  • Gürcafer: 1 Mayıs'ta inşaat faaliyetlerini durdurun24 Nisan 2019 Çarşamba 16:02
  • Hava sıcaklığı 31 dereceye kadar çıkacak24 Nisan 2019 Çarşamba 15:59
  • Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi takvimi açıklandı24 Nisan 2019 Çarşamba 15:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti