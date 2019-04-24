Arıklı'dan anket eleştirisi! Yüzü kızarıp özür bile dilemedi...

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı bir gazetede yayımlanan anket sonuçlarına tepki gösterdi.

İşte Arıklı'nın sosyal medyada yaptığı açıklama;

Bu kadincagizi artık ciddiye alıp eleştirmiyorum bile. Eskiden bizim ismimizi sormazdi bile. Şimdi lütfedip ismimimize yer vermiş. Seçim öncesi yaptığı anketlerde bizi hep sıfır in biraz üstünde gösterirdi. Seçimlerde yüzde 7 oy aldık. Yüzü kızarıp özür bile dilemedi. Hala anketlerde bizi yüzde 1 civarı gösteriyor. Millette utanmada kalmamış. AB bu kadar yanlış yapan anket firmasına nasıl oluyorda fon sağlıyor, veya bizim basın bu kadar hata veren bir firmanın anketlerini nasıl ciddiye alıyor anlamıyorum. Muharrem Faizin suçu neydi peki...?