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Arıklı'dan arazi açıklaması "Bir yanlış anlaşılma"

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"Söz konusu arazi tamamen Sanayi Dairesine aittir. Herhangi bir gasp veya işgal sözkonusu değildir."
Arıklı'dan arazi açıklaması "Bir yanlış anlaşılma"

İşte açıklama;

BİR YANLIŞ ANLAŞILMA...

Mecliste bir soru üzerine Jeoloji Maden Dairesinin tasarrufunda görünen arazinin bir bölümünün Sanayi Dairesi tarafından Sanayi amaçlı kullanmak için çalışmalar yapıldığını söyledim.

Çünkü bu arazi 1978 yılında Bakanlar Kurulu 5.4.1978 tarih ve 327-78 kararla Ticaret ve Sanayi Bakanlığına bu amaçla verilmişti.

Zaman içerisinde Jeoloji ve Maden Dairesi bu arazinin bir bölümünü ambar olarak kullanmaya başlamıştı. Ne varki bütün araştırmalarımıza rağmen bu arazinin bir bölümünün bu Daireye tahsis edildiğine dair herhangi bir karar bulunamadı.

Alan ve Mülkiyet tesbiti için İskan Dairesine yazılan 30 Mart 2021 tarihli yazımıza verilen 27 Mayıs 2021 tarihli cevapta da bu arazinin "17.02.93 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile Sanayi ve Ticaret Odasına verildiği" belirtildi.

Aynı şekilde Tapu Dairesine de yazı yazıldı. Tapu Dairesi de 8 Nisan 2021 tarihli yazısında bu alanın Sanayi Dairesine ait olduğunu belirtti.

Dolayısı ile söz konusu arazi tamamen Sanayi Dairesine aittir. Herhangi bir gasp veya işgal sözkonusu değildir.

Jeoloji Maden Dairesinin böyle bir araziye ihtiyacı varsa bunu kendi aramızda konuşur anlaşırız. Bu yer, eldeki belge ve bilgilerin aksine gerçekten Jeoloji Maden Dairesine aitse ve Dairemiz bu konuda yanlış bir şey yapmışsa derhal gereğini yaparız.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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