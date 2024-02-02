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Arıklı’dan Atalay’a: İftira atmak bir din adamına yakışıyor mu?

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Atalay, Arıklı’nın yerel seçimlerde hükümetle ittifak yapabilmek için Türkiye’yi öne sürdüğünü iddia etti. Arıklı ise iddialara, “İftira atmak bir din adamına yakışıyor mu” şeklinde cevap verdi.
Arıklı’dan Atalay’a: İftira atmak bir din adamına yakışıyor mu?

Talip Atalay, Kanal T’de katıldığı programda Arıklı’ya yönelik sert eleştirilerde bulundu, Arıklı ise kişisel sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Yerel seçimlerde hükümet ile ittifak yapmak için Türkiye’yi öne sürdüğüne yönelik iddialara yanıt veren Arıklı, “Hoca, bu konuda Ankara’da kimle konuştun da benim sizleri aldattığım kanısına vardın? Bana böyle bir iftira atmak Din İşlerini yıllarca yönetmiş bir din adamına yakışıyor mu?” ifadelerini kullandı.

 

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