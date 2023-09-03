  • BIST 8056.12
  • Altın 1665.965
  • Dolar 26.6746
  • Euro 28.7502
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKANetanyahu “Kıbrıs’ın kuzeyine yatırımı kısıtlayacak bir politikamız yok”

Arıklı'dan Aynı Nakarat! "İçimizdeki Rum Severler..."

» »
Arıklı; "içimizdeki Rumseverler devleti itibarsızlaştırmak için bahane arıyor..."
Arıklı'dan Aynı Nakarat! "İçimizdeki Rum Severler..."

Arıklı; "içimizdeki Rum severler devleti itibarsızlaştırmak için bahane arıyor..."

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Kıbrıs Türk Toplumunu ayrıştırıcı konuşmalarına devam ediyor. Arıklı yaptığı konuşmada toplumun bir kısmını içimizdeki RUM Severler olarak itham etti.

Arıklı  bu konuşmayı Gazimağusa'da yaptı.

 

MUHALEFET GİBİ HÜKÜMETİ SUÇLADI

Arıklı Hükümetin sosyal medyayı kontrol altına alacak, devlete, Türkiye’ye, orduya hakareti önleyecek yasal tedbirleri almakta geç kaldığını YDP olarak bundan rahatsız olduklarını söyledi.

 

ÇÜRÜME YAŞANIYOR OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Arıklı;"İçimizde Devlete, Türkiye'ye bizi biz yapan milli değerlere hakaret etmek için fırsat arayan ve sosyal medyayı bunun için pervasızca kullanan kesimlere "Demokrasi, fikir ve ifade özgürlüğü" adı altında göz yumuluyor. Bir devlet kendini koruyacak tedbirleri almıyorsa, içten içe çürümeye ve yıkılmaya mahkumdur. Biz şu anda bu çürümeyi yaşıyoruz..." dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisiye olaylar…Hisseli tarla satışı olayında suç ortağı bir kişi tutuklandı03 Eylül 2023 Pazar 10:34
  • Sağlık Bakanlığı yeni Özel Kalem Müdürü Mehmet Ali Hüdaverdi oldu02 Eylül 2023 Cumartesi 16:38
  • Taşeronlar Birliği’nde Amca güven tazeledi02 Eylül 2023 Cumartesi 16:04
  • Mustafa Dağlı yaşamını yitirdi02 Eylül 2023 Cumartesi 16:00
  • Basın-Sen, “Gazetecilik Suç Değildir” konulu panel düzenliyor02 Eylül 2023 Cumartesi 15:46
  • 1 Eylül Dünya Barış Gününde Cumhurbaşkanlığı Önünde Eylem: Hani Eşitlik, Nerede Egemenlik?02 Eylül 2023 Cumartesi 11:26
  • KIB-TEK Münhali iptal olacak mı? Şaibe iddiaları arşı aştı!02 Eylül 2023 Cumartesi 11:18
  • İş Kazası02 Eylül 2023 Cumartesi 11:06
  • KKTC’de izinsiz ikamet etmek02 Eylül 2023 Cumartesi 11:05
  • Akçay - Güzelyurt Anayolu üzerinde yakıt hırsızlığı!02 Eylül 2023 Cumartesi 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti