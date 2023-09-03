Arıklı'dan Aynı Nakarat! "İçimizdeki Rum Severler..."

Arıklı; "içimizdeki Rum severler devleti itibarsızlaştırmak için bahane arıyor..."

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Kıbrıs Türk Toplumunu ayrıştırıcı konuşmalarına devam ediyor. Arıklı yaptığı konuşmada toplumun bir kısmını içimizdeki RUM Severler olarak itham etti.

Arıklı bu konuşmayı Gazimağusa'da yaptı.

MUHALEFET GİBİ HÜKÜMETİ SUÇLADI

Arıklı Hükümetin sosyal medyayı kontrol altına alacak, devlete, Türkiye’ye, orduya hakareti önleyecek yasal tedbirleri almakta geç kaldığını YDP olarak bundan rahatsız olduklarını söyledi.

ÇÜRÜME YAŞANIYOR OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

Arıklı;"İçimizde Devlete, Türkiye'ye bizi biz yapan milli değerlere hakaret etmek için fırsat arayan ve sosyal medyayı bunun için pervasızca kullanan kesimlere "Demokrasi, fikir ve ifade özgürlüğü" adı altında göz yumuluyor. Bir devlet kendini koruyacak tedbirleri almıyorsa, içten içe çürümeye ve yıkılmaya mahkumdur. Biz şu anda bu çürümeyi yaşıyoruz..." dedi.