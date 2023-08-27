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Arıklı'dan bir garip açıklama... "Onlar dışardan, biz içerden bu devleti bir türlü yıkamadık"

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Arıklı'dan bir garip açıklama... "Onlar dışardan, biz içerden bu devleti bir türlü yıkamadık"
Arıklı'dan bir garip açıklama... "Onlar dışardan, biz içerden bu devleti bir türlü yıkamadık"

YDP Genel Başkanı, UBP-DP-YDP Koalisyon hükümetinin Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Sosyal Medya hesabnıdan açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

ONLAR DIŞARDAN, BİZ İÇERDEN, BU DEVLETİ BİR TÜRLÜ YIKAMADIK...

Bilindiği gibi bizde Apostolos Andereas Manastırı civarına bir mescit yapılması gündeme geldiğinde, Rumlardan önce bizim içimizdeki Rumseverler ayağa kalkmış kızılca kıyamet koparmışlardı. Rumlar bile onlara bakarak ayıp olmasın diye bir iki cılız tepki göstermişlerdi.

Bu arada bir şahsın, Manastırdaki papaza "şehadet getirerek" sözlü tacizde bulunması, malum kesimi daha da kızdırmış, adeta bir linç kampanyası düzenlemişlerdi. Öyleki ilgili şahsa kim daha ağır hakaret edecek diye adeta birbiri ile yarışıyorlardı.

Biz, 18 Ağustosta yaptığımız yorumda bu kesimi "Çifte Standart" uygulamakla suçlamış İslama ve Müslümanlara yapılan hakaret, saldırı ve şiddete karşı sessiz kalmakla itham etmiştik.

Malum kesimin basındaki silahşörleri; "Hele bir olsun da gör tepkimizi" diye cevap vermişlerdi bize.

Önceki gün Güneydeki Cedit Camisine yapılan Molotof saldırısı sonrası, bu malum kesimi dikkatlice takip ettim.

Bazıları havaya bakıp ıslık çalıyor, bazıları son derece dikkatli ve nazik bir üslupla "kınama" yapıyor, önemli bir kısmı ise "Siz Apostolos Anderas'ta bunları yaparsanız, tahrik olan Rum da böyle yapar" diyip karşı tarafı savunuyorlardı adeta.

Onlara göre, bir Kilisenin yan tarafına bir cami-mescit yapmayı arzulamak suçtu, tahrikti. Bir papazın yanında kelime-i şehadet getirmek (ki son derece yanlış bir hareket) Molotof atmakla eşdeğerdi.

Osmanlı'nın son dönemlerinde bütün devletler Osmanlıyı yıkmak ve ondan pay almak için birbiri ile yarışıyordu. Ama koca imparatorluk bir türlü yıkılmıyordu. Bu arada içerde de dış güçlerin beşinci kolları, devletin her tarafına sızmış devletin köküne adeta kezzap suyu döküyorlardı.

Sultan Abdülaziz'in Paris seyahatine Dışişleri Bakanı olarak katılan Keçecizade Fuat Paşa'nın, III. Napolyona söylediği şu sözler tıpkı günümüz KKTC sini anlatıyor; "Haşmetmeab siz, bendenize başka bir devlet gösterebilirmisiniz ki, üç yüz senedir siz (düşmanlar)dışarıdan, biz (hainler) içerden bu devleti bir türlü yıkamadık...

Sizce de öyle değil mi? Nerede ise yarım asırdır, içerden ve dışarıdan bütün saldırı, ihanet, ambargo ve kötü yönetimlere rağmen bu devlet hala ayakta...

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