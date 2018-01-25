Arıklı’dan çağrı: “Toplumu germekten vazgeçelim”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, son günlerde toplumda yaşanan gergin ortamın herkesi üzmekte ve ciddi endişelere sevk etmekte olduğunu belirterek tüm kesimlere "Toplumu germekten vazgeçelim" çağrısı yaptı. Arıklı'nın açıklaması şöyle:

"Önceki gün de açıkladığımız gibi, son günlerde toplumda yaşanan gergin ortam herkesi üzmekte ve ciddi endişelere sevk etmektedir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza bir çağrıda bulunmuş ve gerekli adımların atılması için önayak olmasını rica etmiştik.

Anlaşılan o ki birçok yetkili, kurum ve kuruluş temsilcileri, toplumdaki bu endişe verici durumu henüz tam kavrayamamış durumdadır. Bu kişiler, sadece kuru demeç ve kınamalarla bu vahim durumun önlenebileceğini zannetmektedirler. Yarın Sendikal Platform’un yapacağı eylemde taşkınlık olması, Anavatan’a, Türk Ordusuna ve 20 Temmuz Barış Harekâtına yönelik nahoş sloganlar atılması halinde yaşanan gerginlik daha da artacaktır.

Cumhurbaşkanımız bu konuda ya Meclisteki siyasi parti liderleri ile bir toplantı yapmalı ve onların kamuoyuna ortak bir çağrıda bulunmasını sağlamalı veya Anayasamızın 111. Maddesinde görev ve yetkileri belirlenen Cumhuriyet Güvenlik Kurulu’nu toplantıya çağırmalı ve gelinen ortam ile alakalı “Devlet Kararı” üretmelidir.

Cumhuriyet Güvenlik Kurulu bugünler de toplantıya çağrılıp karar üretilmeyecekse, başka hangi zaman bu kurula ihtiyaç duyulacaktır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanına bir kez daha çağrıda bulunuyor ve sorumluluğunu yerine getirmesini rica ediyoruz.

Saygılarımızla

Erhan Arıklı

Genel Başkan"