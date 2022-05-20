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Arıklı'dan çarpıcı açıklama

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Halkın Partisi'nin Sine-i Millet kararını yorumladı.
Arıklı'dan çarpıcı açıklama

Arıklı, "YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor" dedi.

Arıklı'nın açıklamasının tamamı şu şekilde:

HP Parti Meclisi Sine-i Millet kararını aldı. Bu kararın gerekçeleri de uzun bir bildiri ile açıklandı.

Gerekçe metni incelendiğinde  'Müdahale" ve "Hükümetin meşruiyeti" kavramlarının öne çıkarıldığı görülüyor.

Bu istifalar, bu hafta Meclise sunulsa bile geçerli olması için  Meclisin onayı gerekiyor. YDP olarak bizim bu istifaların kabulüne oy vermemiz pek mümkün görünmüyor. Çünkü bu istifalara olumlu oy vermek bu gerekçeleri de kabul etmek demektir. Kaldı ki HP ye bu Meclisin ihtiyacı vardır. Neticede bu partiye oy veren binlerce seçmen bu parti Milletvekillerinden muhalefette de olsa görev beklemektedir...

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