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Arıklı'dan çok sert açıklama

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Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki Erhan Arıklı olarak benim adaylıktan çekileceğim yönündeki iddialar, rakiplerimiz tarafından uydurulan, taraftarlarımızın motivasyonunu bozmaya yönelik asılsız iddialardır.
Arıklı'dan çok sert açıklama

İşte açıklama;

Öncelikle şunu bilmenizi isterim ki Erhan Arıklı olarak benim adaylıktan çekileceğim yönündeki iddialar, rakiplerimiz tarafından uydurulan, taraftarlarımızın motivasyonunu bozmaya yönelik asılsız iddialardır.

 

Hele bunun için birileri ile pazarlık yaptığımız iddiası ise alçakça bir iftiradır.

Bir kaç gün içerisinde hastalığımızı atlatıp, kampanyamıza daha güçlü bir şekilde devam edeceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın.

 

Şunu bilinki YDP Adayı olarak ikinci turun en güçlü adayı benim ve ikinci turda rakibim olacak adayı merakla bekliyorum.

YDP nin ayrımcı politika yaptığı iddiası ise sizin hayal mahsülünüz olan asılsız bir iddiadır. Bu iddia da yine rakiplerimiz tarafından bize çalınmak istenen bir karadır. YDP 7500 kayıtlı üyesi ile KKTC'nin en büyük ikinci partisidir. 7500 üyenin tamamı KKTC vatandaşıdır ve doğum yerleri bizi ilgilendirmemektedir. YDP güçlü bir şekilde hedefine emin adımlarla yürütmektedir. Gerek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve gerekse hemen arkasından yapılacak genel seçimlerde alacağımız oy, bu iddiayı ortaya koyanları utandıracaktır.

Özetle YDP, bu ülkenin partisidir. Bu ülkenin yönetimine taliptir. Demokrasiye saygılı olan herkes bu partiye ve bu partiye oy veren vatandaşların iradesine saygılı olmak zorundadır...

Saygılar

Erhan Arıklı

 

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