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Arıklı'dan çok sert açıklama!

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Antalya ziyaretini maddi açıdan kendi imkanlarıyla gerçekleştireceğini açıkladı.
Arıklı'dan çok sert açıklama!

Arıklı, Antalya'ya gideceğinin açıklanmasının ardından bazı çevrelerin 'devlet kesesinden gezi' yakıştırması yaptığını belirterek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Arıklı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"TERBİYESİZLİĞİN DANİSKASI...
Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanın daveti üzerine önceden planlanmış Yörük Festivali için Antalyaya gidiyorum.
Tahmin ettiğim gibi art niyetli bazı çevreler, bu ziyaretimi fırsat bilip; "Devlet kesesinden gezi" yakıştırması ile bana saldırmaya başladılar...
Peşinen söyleyeyim, bu ziyaret tamamen kendi imkanlarımızla yapılmakta olup, devlete en küçük bir mali gider yansıtılmamıştır.
Meraklısına duyurulu"

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