Arıklı'dan çok sert açıklama!

Arıklı, Antalya'ya gideceğinin açıklanmasının ardından bazı çevrelerin 'devlet kesesinden gezi' yakıştırması yaptığını belirterek, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
Arıklı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle:
"TERBİYESİZLİĞİN DANİSKASI...
Bugün Antalya Büyükşehir Belediye Başkanın daveti üzerine önceden planlanmış Yörük Festivali için Antalyaya gidiyorum.
Tahmin ettiğim gibi art niyetli bazı çevreler, bu ziyaretimi fırsat bilip; "Devlet kesesinden gezi" yakıştırması ile bana saldırmaya başladılar...
Peşinen söyleyeyim, bu ziyaret tamamen kendi imkanlarımızla yapılmakta olup, devlete en küçük bir mali gider yansıtılmamıştır.
Meraklısına duyurulu"
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