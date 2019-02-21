Arıklı'dan Cumhurbaşkanlığı adaylığı sinayli "Onurlu Görevi Reddetmem"

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı BRT'de yayımlanan Birinci Boyut’a katılarak, CB seçimi, Vicdani Ret konularında açıklamada bulundu.

İşte Arıklı’nın söylediklerinden bazı notlar...

"Onurlu Görevi Reddetmem"

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için çıkaracağımız adayın ikinci tura kalması idealimiz var. YDP’den esinlenen diğer siyasi partiler de sahaya indi.Siyasette hareketlilik güzel bir şey.Günün sonunda partim bana cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi onurlu bir görevi verirse elbette reddetmem. Ancak siyasette 24 saat çok önemlidir ve şimdiden isim deklere etmek çok doğru birşey değildir. Daha önümüzde 14 aylık zaman var ancak o makamda gözümüz var".

"Akıncı'nın söylemleri 2020 seçimine yönelik"

"Cumhurbaşkanı Akıncı’nın söylemleri 2020’deki CB seçimine yönelik söylemlerdir. Şuanda Sayın Cumhurbaşkanımızın biricik hedefi Lute ile birlikte Anastasiadis’in elinden bir çerçeve kağıt almak. O çerçeve kağıdı kullanarak bakın yeni bir safa açılıyor bana bir şans daha verin bu sefer karşı tarafı ikna edeceğim yönünde. Sayın Cumhurbaşkanının bütün arzusu bu".

" Sayın Özersay ve Başbakan by-pass edildi"

"İvediliği olmayan Vicdani Ret konusunu Komite Başkanı Doguş Derya 16 yasayı bir kenara bırakarak gündemine aldı ve konuşuyor. Ben Sayın Başbakana ve Kudret Özersay’a sormak isterim.Bizim için öncelikli değil sıraya girecek sırası geldiğinde konuşulacak demiştiniz ama Doğuş Derya sizi dinlemiyor. Sizi elinin tersi ile bir kenara itti ve 16 tane yasayı bir kenara bırakarak bu yasayı gündemine aldı. Sayın Özersay ve Sayın Başbakan by-pass edildi. Bunun da bir kriz sebebi olacağını düşünüyorum”....