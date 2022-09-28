  • BIST 3.261,25
  • Altın 963.296
  • Dolar 18.5115
  • Euro 17.7163
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAUzun Covid-19’da yeni belirti çıktı: Uzmanlardan uyarı

Arıklı'dan Denktaş'a: Babanın kemiklerini sızlatma

» »
Arıklı'dan Denktaş'a: Babanın kemiklerini sızlatma
Arıklı'dan Denktaş'a: Babanın kemiklerini sızlatma

Arıklı'dan Denktaş'a: Babanın kemiklerini sızlatma...

İŞTE AÇIKLAMA;

Sevgili Denktaş da sanırım yazımı tam okumadan yorum yapanlar kervanına katılmış. “Külliyeyi ben de gereksiz buluyorum. Ben de mi kökü dışarda olanım?” diye soruyor.

Esrağfurullah da ne olur, başlığa bakarak yorum yapanlardan olmayın. Ben iyi niyetle “Şimdi sırası mı?” diyenleri istisna tuttuğunu söylemiştim.

Senin Türkiye sevgini biliyorum Sevgili Denktaş. O babanın oğlundan Türkiye karşıtı da çıkmaz zaten.

Annan Planı döneminden beri dışardan beslenen Sivil Toplum Örgütlerinin isimlerini eski bir Maliye Bakanı olarak sen benden daha iyi bilirsin. Hatta 2016 yılında bu Dışardan Beslemelerin adını teker teker sen açıklamıştın. Öyleyse Denktaş soyismini taşıyan biri olarak onlarla aynı kareye girme lütfen. Yoksa merhumun kemiklerini sızlatırsın…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürkler: Türkiye Cumhuriyeti ile Karşılıklı Güven ve Saygı Temelli Bir İlişki Kuruldu28 Eylül 2022 Çarşamba 11:01
  • Rahvancıoğlu: Türkiye’ye Giremesem De Fikirlerimiz Bu Zorba İktidar Yokken Bile Türkiye’de Vardı28 Eylül 2022 Çarşamba 10:38
  • Dövizde Son Durum28 Eylül 2022 Çarşamba 10:31
  • Töre: Meclis'i Yoğun Bir Gündem Bekliyor28 Eylül 2022 Çarşamba 09:52
  • Sosyal Sigortalar Dairesi’ne Borcu Olanlar Dikkat!28 Eylül 2022 Çarşamba 09:41
  • Tatar: KKTC’nin gelişmesi için çalışmalar sürüyor28 Eylül 2022 Çarşamba 09:07
  • Son Dakika Haberi: 45 dolarlık ihale iptal edildi 75 dolara akaryakıt alındı28 Eylül 2022 Çarşamba 09:06
  • Kooperatif Şirketler Mukayyidi Mevkiine Çelebi Ilık atandı28 Eylül 2022 Çarşamba 08:41
  • Dipkarpaz’da motor kazası: 2 yaralı28 Eylül 2022 Çarşamba 08:32
  • Maliye Bakanlığı 8 milyon Dolar borçlanmak için ihaleye çıkıyor28 Eylül 2022 Çarşamba 08:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti