Arıklı'dan El-Sen'e: Halk sizi tükrüğüyle boğacak

Sendikanın 6 gerekçesini yorumlayan Arıklı, ambarlarda malzeme bitti söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını, kurum yetkililerinin ambarlarda sayım yaptığını ve kendisine yeteri kadar malzemenin olduğu bilgisinin verildiğini söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, katıldığı programda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Hükümetin durumuna dair açıklamalarda bulunan Arıklı, hükümetin günlük problemleri çözmek durumunda olduğunu belirterek “hayalimizdeki icraatları gerçekleştirecek durumumuz yok” dedi. Sağlık üst komitesinin, ekonominin boğazını sıkmaya devam ettiğini belirten Arıklı, “bayram da kısıtlı da olsa açılmamız gerekiyordu” diyerek şu cümlelerle Sağlık Üst Komitesi’ne serzenişte bulundu:

“İç turizmi açmalıydık. Birçok insan ekmek yiyecekti. İnsanların maaşlarını harcayacak yerleri yok. Piyasada para dönmüyor. Çarşı canlanmıyor. Bu konuda ciddi sıkıntılar var. Üst kurul bizi bağlıyor. Bu tedbire benzer önlemler dünyanın hiçbir yerinde yok. Bu zor şartlarda ekonomiyi nasıl canlandıracağız bilmiyorum. Rahat hareket edemiyoruz doğal olarak koltukta rahat oturamıyoruz, iğneler batıyor… BU zihniyetle kolay kolay açılım yapmamız ekonominin önünü açmamız mümkün değil. Bayramlarda ekonomi canlanır. Bizim de vaka sayımız hazır iyi durumdayken, biraz daha açılabilirdik. Bu bayramı daha iyi değerlendirebilirdik ama yetki Sağlık Üst Kurulu’nda. Biz de halk gibi sitem ediyoruz.”

“El-Sen’in grevi tamamen ideolojik”

Kıb-Tek konusuna da değinen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, El-Sen’in grev açıklamasına ve Kıb-Tek’teki duruma dair önemli açıklamalarda bulundu.

El-Sen’in grevinin tamamen ideolojik olduğunu belirten Arıklı, greve neden gidildiğini de anlamadığını belirtti. Sendikanın sunduğu 6 maddelik gerekçenin El-Sen ile uzaktan yakından alakası olmadığını söyleyen Arıklı, süresiz grev kararı alacak kadar gerekçelerinin ise olmadığını dile getirdi.”Sırf kurumu zarara sokmak, insanlara sıkıntı yaratmak ve Bakan’ı istifaya zorlamak için grev yaptıklarını düşünüyorum” diyen Arıklı, kendisinin 4 aydır zam yapmamak için direnmesine rağmen, sendikanın “siz zam yapıyorsunuz bunun için direniyoruz” açıklamasının sağlıklı bir şekilde düşünülüp söylendiğini düşünmediğini dile getirdi.

6 gerekçenin açıklaması

Sendikanın 6 gerekçesini yorumlayan Arıklı, ambarlarda malzeme bitti söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını, kurum yetkililerinin ambarlarda sayım yaptığını ve kendisine yeteri kadar malzemenin olduğu bilgisinin verildiğini söyledi.

Sayaç konusunda dışarıdan toplanması gereken 10.000 sayaç olduğunu söyleyen Arıklı, bu sayaçların toplanması konusunda kurumun idare edilebileceğini aktardı.

Akaryakıt ihalesinde 38.8 dolarlık ihaleyi durduğunu dile getiren Arıklı, bu rakamdan daha ucuza akaryakıt alındığını ve bu sayede kurumun 115 bin dolar kar ettiğini anlattı. Kıdem tazminatlarının ödendiğini, istihdam konusunda eksiklikten ziyade aşırı istihdam olduğunu belirten Arıklı, Aksa konusu ile ilgili ise şöyle konuştu:

“Biz burayı AKSA’ya peşkeş çekmeye çalışıyormuşuz öyle diyorlar. CTP AKSA’nın sözleşmesini uzattığında neredeydiniz. Ben nasıl savaş açayım AKSA’ya; sözleşme var ortada. Siz bu sözleşme uzatılırken neredeydiniz? O zaman niye kıyameti koparmadınız? Ucuz kahramanlıktan başka bir şey değil. Kurum ciddi derecede batakta. Kurumu yüzdürmek zor ama mümkün. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz. Biz bu kurumun özelleşmemesi için çalışıyoruz. Aksi halde KTHY gibi olacak sonu. AKSA bir yatırım yapmış ve bunun karşılığı ödeniyor. Peki sen bu tarafta ne yapıyorsun? Bir mühendisin maaşı kaç para mesela sen de? Bir tek Güney’i maaş konusunda KIB-Tek te geçiyoruz. Hala daha çalışanlara 2500 lira katkı ödüyoruz. Katkı payı. Ve kurum bu şekilde batıyor. Bunu ağzına alan yok. 30 Euro’luk sayacı 130 Euro’ya satıyorlar buna laf yok. Kubilay efendinin bunları konuştuğu yok.. Kuruma sahte malları satarlarken sen neredeydin Kubilay? Şimdi külhanbeylik yapıyor. Birkaç gün sonra halkın tepkisini göreceğiz. Halk bu insanları tükürüğüyle boğacak.”

Arıklı’dan müjde!

Son olarak %15’lik zam konusuna da değinen Arıklı, kurumun talebinin %15’lik bir zam olduğunu ama gerekli tasarrufun yapılması durumunda bu zammın yapılmasına gerek kalmayacağını veyahut çok daha az bir miktar zam yapılabileceğini aktardı.