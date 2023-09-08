Arıklı'dan Erhürman'a siz de Münhalsiz Sınavsız İstihdam yaptınız!

İŞTE açıklama;

KIB-TEK VE MÜNHALSİZ İSTİHDAM...

Tufan Erhürman; " KIB-TEK e istihdamlar konusunda; "Hükümet ortakları konuşmuyor" demiş.

Haklı. Şimdiye kadar konuşmadım. Ama madem davet var, konuşalım...

Yıl 2014. İktidarda CTP var. Kuruma yine münhalsiz istihdam yapılmış. Batık durumdaki kuruma, 30 kişi yerine 110 istihdam yapılmış. Muhalefet ayakta. Sendika ayakta. Basın yayın organları tıpkı şimdi olduğu gibi ayakta; "Partizanca istihdam. Gençlerin Hakkı yeniyor. Fırsat eşitliği ayaklar altında" vs

diyerek CTP ye yükleniyor.

Ama CTP tınmıyor. Niçin? CTP nin çekişmeli bir Kurultayı var. Herkes Kurultayda yer kapmanın derdinde. İstihdam da, siyasilerin en önemli Kurultay silahı...

O zaman yapılan tüm eleştirilere karşın KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Akim (ki aynı zamanda CTP nin de MYK üyesi idi) 13 Kasım 2014 te Havadis Gazetesine şunları söylemiş; “ihtiyaç vardı aldık. İhtiyaç olduğu kadar da istihdam yapmaya devam edeceğiz. 308 kadroya ihtiyaç var. İstihdam yaparken birine de sormayacağız” demiş.

2014 te siz iktidarda iken, sizin Yönetim Kurulu Başkanınız münhalsiz istihdam yaparken; "Size mi soracağım" derken iyiydi de, şimdi Hüseyin Paşa benzer şeyi yaparken ve söylerken kötü mü oldu...

Atalarımız tam da böyle durumlar için;" Dinime küfreden bari Müslüman olsa" demiş ya CTP nin durumu da aynı...