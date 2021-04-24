  • BIST 1.345
  • Altın 478,740
  • Dolar 8,3255
  • Euro 10,0324
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKamu Yeterlik Sınavları 24 ve 25 Temmuz’da yapılıyor

Arıklı'dan Federasyon eylemine "Sakal, Kıl" benzetmesi...

» »
Arıklı'dan Federasyon eylemine "Sakal, Kıl" benzetmesi...
Arıklı'dan Federasyon eylemine "Sakal, Kıl" benzetmesi...

İşte Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı  Erhan Arıklı'nın açıklaması;

Bugün Federalist arkadaşların mitingi vardı. Oysa Cenevrede masaya konulacak tez de belli. Bu tezi halkın oyu ile savunacak kişi ve onun ekibi de belli.

"Papağan" suçlaması kedi-ciğer meselesinden başka bir şey değil.

Sokollu sağ olsaydı bu arkadaşlara şunu derdi; "Biz Cumhurbaşkanlığını almakla sizin kolunuzu kestik. Siz ise bizim sakalımızdan kıl koparmaya çalışıyor, kendinizi avutuyorsunuz"

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "60'ı yerel 72 pozitif vakaya rastlandı, 31 kişi taburcu edildi" 24 Nisan 2021 Cumartesi 19:19
  • İnönü Meydanındaki "Galaya" Binlerce kişi katıldı! Barış istencini haykırdı!24 Nisan 2021 Cumartesi 19:15
  • Pediatri Kurumu'ndan Dünya Aşı Haftası açıklaması24 Nisan 2021 Cumartesi 16:23
  • BMBP'den Sağlık Bakanlığı'na: Eylem değil gala24 Nisan 2021 Cumartesi 16:13
  • Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu Başkanı'ndan ''Eylem'' açıklaması24 Nisan 2021 Cumartesi 15:34
  • Rüstem Tatar son yolculuğuna uğurlandı24 Nisan 2021 Cumartesi 14:59
  • Cenevre Öncesi Lefkoşa'da Türk'ten Türk'e "2 Eşit Devlet" propagandası!24 Nisan 2021 Cumartesi 14:17
  • İsrail'de 10 aydır ilk kez Covid-19'dan ölen olmadı24 Nisan 2021 Cumartesi 14:10
  • Ertuğruloğlu’ndan Mustafa Akıncı’ya: “Sen kimin papağanısın?”24 Nisan 2021 Cumartesi 14:07
  • TRT dizisi 'Bir Zamanlar Kıbrıs'a tepki: Bu uydurmaların nedeni ne?24 Nisan 2021 Cumartesi 13:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti