Arıklı'dan Federasyon eylemine "Sakal, Kıl" benzetmesi...

İşte Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Erhan Arıklı'nın açıklaması;

Bugün Federalist arkadaşların mitingi vardı. Oysa Cenevrede masaya konulacak tez de belli. Bu tezi halkın oyu ile savunacak kişi ve onun ekibi de belli.

"Papağan" suçlaması kedi-ciğer meselesinden başka bir şey değil.

Sokollu sağ olsaydı bu arkadaşlara şunu derdi; "Biz Cumhurbaşkanlığını almakla sizin kolunuzu kestik. Siz ise bizim sakalımızdan kıl koparmaya çalışıyor, kendinizi avutuyorsunuz"