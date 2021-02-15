Arıklı’dan Gara bölgesinde şehit edilen 13 Türk vatandaş için başsağlığı

Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı Irak’ın Gara bölgesinde, terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşına Allah’tan rahmet diledi.
Arıklı “hain terör eylemi sonucu 13 masum Türk vatandaşının acımasızca şehit edildiği haberi bizleri derinden sarsmıştır” dedi.
Başbakan Yardımcısı Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı “sivillere yönelik bu korkunç terör eyleminden öfke ve duyduğumuz üzüntünün tarifi yoktur. Terörizmin tüm tezahürlerini şiddetle kınıyor şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” ifadelerini kullandı.
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