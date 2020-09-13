Arıklı'dan HİTLER benzetmesinden sonra, TIP-İŞ'e bu ne kinmiş kardeşim?

İşte açıklama;

BU NE KİNMİŞ KARDEŞİM,

Tıp İş Başkanı beni hedef alarak Sağlık Bakanını soru yağmuruna tutmuş. Diyor ki;" Ne zamandan beri özel hastahaneler tedavi yapıyor?"

İlginç vallaha. "Hem Kel hem de fodul" buna denir işte.

Hem Devlet Hastahanesinin bu yükün altından kalkamayacağını söyleyecek hem de özelin bu işe el atmasını hazmedemeyeceksin.

Neyse Sevgili Tıp İş Başkanının merakını şu basın bildirisi ile gidereyim. Belki gözünden kaçmıştır.

"YDÜ ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastaneleri, devlet hastanelerinin yükünü hafifletmek için acil servis hizmetlerini ücretsiz veriyor

YDÜ, pandemi süreciyle ilgili bir kez daha duyarlılık örneği sergiledi ve devlet hastanelerinin yükünü hafifletmek amacıyla YDÜ Hastanesi ve Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde acil servis hizmetlerini ücretsiz olarak vermeye başladı.

Öte yandan Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Girne’deki Oasis Otel, Sağlık Bakanlığı onayı ile pozitif vakaların gözlem ve takibi için pandemi merkezi olarak kullanılmaya başlandı.

Yine Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı Park Palace Otel ise temaslı kişiler için karantina oteline dönüştürüldü.