Arıklı'dan Holguin'e tepki: YDP vebalı mı?

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in sadece YDP ile görüşmemesine tepki gösterdi; "YDP vebalı mı?

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in YDP'yi ziyaret etmemesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla konuyu Cumhuriyet Meclisi'ne taşıdığına işaret eden Arıklı, Holguin'in Meclis'te bulunmayan Halkın Partisi (HP) ile de görüştüğünü bir tek YDP ile görüşmediğini kaydetti.

Arıklı, "YDP vebalı mı? Siz hangi hak ve yetki ile YDP'yi dışlıyor ve ötekileştiriyorsunuz?" ifadeleriyle tepki gösterdi.