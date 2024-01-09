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Arıklı'dan hükümet ortaklarına..."Ben icraat yapınca; herkesin hazım sorunu eşit değil"

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Erhan Arıklı, T izinlerinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, "İptal edilsin" diye açıklama yapan hükümet ortağı Fikri Ataoğlu’na veryansın etti.
Arıklı'dan hükümet ortaklarına..."Ben icraat yapınca; herkesin hazım sorunu eşit değil"

Erhan Arıklı, T izinlerinin kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, "İptal edilsin" diye açıklama yapan hükümet ortağı Fikri Ataoğlu’na veryansın etti.

YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, T izinlerinin iptali sonrası, hükümet ortağı DP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu’na, "Daha önce de hükümetlerde yer aldın. Sana mı sordular? Şimdi benden sana sormamı istersin..." mesajı gönderdi.

BRT Canlı Yayını’na bağlanan Arıklı, “ Ben Fikri Ataoğlu’na sorarım. Dörtlü koalisyonda da T izni verilirken sana mı sordular” şeklinde konuştu Arıklı, konunun uzaması ile ilgili de “Ben icraat yapınca sorun oluyor. Konu benim icraatlarım olunca, Herkesin hazım sorunu eşit değil” dedi

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