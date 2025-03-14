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Arıklı'dan ironik tepki... "Hız yapana çiçek, alkollü sürücüye plaket..."

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Bakan Erhan Arıklı, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın trafik düzenlemesiyle ilgili açıklamasına ironiyle yanıt vererek, “O halde yasayı değiştirip, hız yapanlara çiçek, alkollü sürücülere plaket, uyuşturucu kullananlara 5 gram kokain verelim” dedi.
Arıklı'dan ironik tepki... "Hız yapana çiçek, alkollü sürücüye plaket..."

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın (KTEZO) trafikle ilgili yeni yasal düzenlemeye ilişkin tepkisine yönelik sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Bakan Erhan Arıklı, “Meclisten geçen trafik yasaları belli kesimleri oldukça rahatsız etmiş durumda. Bunlar sapla samanı birbirine karıştırarak akıllarınca algı yapıyorlar. Onlara göre; “yollarımız kötü, ışıklandırma yok, toplu taşıma yok, trafikte araç çok” Eeee…” ifadelerini kullandı.

Arıklı, “O zaman hız yapmaya, alkollü araç kullanmaya, trafikte cep telefonu kullanmaya, uyuşturucu alıp yolda trafik canavarı olmaya devam… Çünkü yollar kötü…” dedi.

“Hata yaptık, özür dileriz”

Altyapının düzeltilmeden cezaları artırılmasının ‘haksızlık’ olarak değerlendirilmesine de dikkat çeken Arıklı, şöyle devam etti:

“Şimdi anladım. Özür dileriz be gardaş… Demek, alkollü ve uyuşturucu kullanıp araç sürenler kötü yolların durumuna bakıp efkarlandıkları için içiyorlardı. 100 kilometre hız limitinin olduğu yerde 170 kilometre ile gidip kaza yapanlar da zaten yolların karanlık ve kötü olmasını protesto için gaza basıyorlardı. Araç sürerken cep telefonu kullananlar ise polisle konuşup yolların anlık durumunu rapor ediyorlardı.

Tamam. Bu durumda en kısa sürede yasayı tekrar değiştirip, aşırı hız yapanlara çiçek, alkollü araç kullananlara plaket, uyuşturucu kullananlara 5 gram kokain verelim. Ta ki bu yolları düzeltene kadar da tüm cezaları kaldıralım. Hata yaptık. Kendi adıma KTEZO başta olmak üzere canı yanan ve yanacak olanlardan özür dilerim…”

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