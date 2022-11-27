  • BIST 4.874,34
  • Altın 1051.207
  • Dolar 18.6231
  • Euro 19.3907
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKADSÖ’den korkutan uyarı: Kızamık salgını milyonlarca çocuğu öldürebilir

Arıklı'dan İsmail Arter Açıklaması

» »
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, İsmail Arter'in Gazimağusa Belediye Başkanlığı adaylığından geri çekilmesi üzerine yazılı açıklama yaparak görüşlerini belirtti.
Arıklı'dan İsmail Arter Açıklaması

Arıklı, "İttifak kararına uyduğun ve bizleri zor durumda bırakmadığın için teşekkürler" dedi. 

Arıklı'nın açıklaması şu şekilde: 

Siyaset uzun soluklu bir iştir. Bazan daha uzun atlayış için geri çekilmek gerekebilir.

Sen, sana yakışanı yaptın Başkan. Diğer Partileri bilmem ama bizdeki yerin ve önemin ayrıdır.

İttifak kararına uyduğun ve bizleri zor durumda bırakmadığın için teşekkürler. Seninle daha yürüyecek çok yolumuz var.

Baki selamlar…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Harmancı: “Şüphesiz Beraber Başarmaya Devam Edeceğiz”27 Kasım 2022 Pazar 15:04
  • Barçın: Halk fahiş fiyatlar altında eziliyor27 Kasım 2022 Pazar 14:43
  • Kıbrıs Rum İlkokul Öğretmenleri Sendikası POED, KTÖS’ü Ziyaret etti27 Kasım 2022 Pazar 12:15
  • Feyzioğlu Güven Mektubunu Yarın Sunacak27 Kasım 2022 Pazar 11:27
  • 18 Araç Trafikten Men Edildi27 Kasım 2022 Pazar 11:15
  • Dursun Koç yeniden başkan27 Kasım 2022 Pazar 10:17
  • Tatar: Her canlı, yaşam hakkına müdahale edilmeden, daha güzel bir hayatı hak ediyor27 Kasım 2022 Pazar 10:08
  • Alsancak'ta Hırsızlık27 Kasım 2022 Pazar 10:06
  • Dikkatsizlik Sonucu Trafik Kazası! 4 Yaralı26 Kasım 2022 Cumartesi 23:41
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi26 Kasım 2022 Cumartesi 20:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti