Arıklı'dan İsmail Arter Açıklaması

Arıklı, "İttifak kararına uyduğun ve bizleri zor durumda bırakmadığın için teşekkürler" dedi.

Arıklı'nın açıklaması şu şekilde:

Siyaset uzun soluklu bir iştir. Bazan daha uzun atlayış için geri çekilmek gerekebilir.

Sen, sana yakışanı yaptın Başkan. Diğer Partileri bilmem ama bizdeki yerin ve önemin ayrıdır.

İttifak kararına uyduğun ve bizleri zor durumda bırakmadığın için teşekkürler. Seninle daha yürüyecek çok yolumuz var.

Baki selamlar…