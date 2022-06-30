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Arıklı'dan Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi'ne Destek

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Arıklı'dan Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi'ne Destek
Arıklı'dan Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi'ne Destek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, karma evliliklerden doğan çocukları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) vatandaşlık hakkını savunan Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi Genel Koordinatör Suda Doğan ve Dış İlişkiler Üyesi Alihan Güneş’i kabul ederek bir süre görüştü.


Arıklı, GKRY’nin her alanda olduğu gibi vatandaşlık konusunda da Türkiye alerjisine kapıldığını, bu nedenle yaptığı temelsiz ayırımcılık nedeniyle insan haklarını ihlal ettiğini belirtti. Arıklı, “karma evliliklerden doğanların ebeveynleri KKTC’de evlenmiş ancak GKRY KKTC’nin verdiği evlilik belgesini ‘sahte’ olarak nitelendiriyor. Her gün yüzlerce Kıbrıslı Türk KKTC kimliği ile güneye geçiyor, KKTC sürüş ehliyeti ile aracına seyrüsefer ve sigorta çıkartıyor. Bir çok işlem için KKTC’nin resmi belgesini kabul ediyorsun ancak sırf bu çocukların hakkı olan vatandaşlığı vermemek için evlilik belgesine ‘sahte’ diyorsun. Bu ikiyüzlülük değil de nedir?” şeklinde konuştu.


Arıklı “bazı KKTC vatandaşlarının Türkiye’ye alınmamasını protesto edenler, Kıbrıs Rum tarafının sergilediği ırkçı yaklaşımı bir kez bile dillendirmedi. Bu durum onların samimiyetsizliklerini ortaya koyuyor” dedi.

Arıklı, Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi’ne çıktıkları bu yolda her türlü desteği vereceğini belirterek GKRY’nin bir an önce bu konuda sergilediği tavrı değiştirmeye davet etti.

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