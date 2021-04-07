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Arıklı'dan keşif bedeli 28$ olan ihale açıklaması... Artık susun!

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Arıklı'dan keşif bedeli 28$ olan ihale açıklaması... Artık susun!
Arıklı'dan keşif bedeli 28$ olan ihale açıklaması... Artık susun!

İşte açıklama;

İŞTE BU...

İş başına geldiğimizde yapılan akaryakıt taşıma ihalesi 38$ dan neticelenmişti.

Biz bu fiyatı yüksek bularak iptal ettik ve yeniden uluslararası ihaleye çıktık.

Bu arada üzerimize çok geldi her yönden baskı yaptılar. Hatta partimin içini bile karıştırmaya çalıştılar.

Bugün nihayet akaryakıt taşıma ihalesi neticelendi. Az önce kazanan firmanın adı ve teklif ettiği fiyat açıklandı.

Buna göre ilgili firma;32.46$ teklif ederek ihaleyi kazandı.

Aradaki fark yaklaşık 6$. Böylece KIB-TEK 1.232.000$ (10 milyon 40 bin TL) kazanmış oldu.

Teşekkür beklemiyoruz. Ama hiç olmazsa artık susun...

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