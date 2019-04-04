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Arıklı'dan "Milli Mutabakat Hükümeti" önerisi

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Arıklı; “bu hükümet kafalarda bitti. Milli mutabakat hükümeti öneriyoruz”
Arıklı'dan "Milli Mutabakat Hükümeti" önerisi

Bugün BRT’ de katıldığı bir programda konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, mevcut Hükümetin kafalarda bittiğini, yeni arayışların içine girildiğini, oysa kurulması muhtemel hükümetlerin hiç birisinin KKTC’nin kronikleşmiş problemlerine çözüm olamayacağını söyleyerek, kurulması gereken Hükümet modelinin “Milli Mutabakat Hükümet Modeli” olduğunu söyledi.

 

Arıklı; “Hükümetin içerisinde 3 Parti bu Hükümetin devamını istiyor ve sürekli olarak Hükümetin sorunsuz olduğunu iddia ediyorlar. Ama sadece bir partinin sesi çıkmıyor. O da Halkın Partisi. Diğerlerinin sırtında yumurta küfesi yok. Ama Halkın Partisinin var. Halkın Partisi kendisine oy verenler tarafından sürekli sorgulanıyor ve reyting kaybediyor. Hükümetin diğer ortakları Halkın Partisinin önceliklerini önemsemiyor. Mesela ‘Nerden Buldun Yasası’ HP’nin önemsediği yasalardan biri. Ama ortaklar bunun yerine komitede ‘Kürtaj’ veya ‘Vicdanı Ret’ Yasasının konuşulmasına ses çıkarmıyorlar. Bu da HP’yi rencide ediyor. Şimdi ise HP, yağmurdan kaçarken doluya tutulma anlamına gelebilecek arayışlar içerisinde. UBP ile Hükümet kurup, onlarla ‘Nerden Buldun Yasası’ çıkartabileceğini zannediyor. HP, UBP ile bir Hükümet kurarsa kendini iyice sıfırlar. ‘ Mahkemeye ve mahalleye göndereceğiz’ dediklerinin yerine kendisi mahalleye gider” dedi.

 

Arıklı, YDP’nin erken seçim içermeyen herhangi bir Hükümet modeli içinde kesinlikle yer almayacağını  söyleyerek; “Artık bu topluma daha fazla vakit kaybettirme lüksümüz yok. Gelin bütün partilerin destekleyeceği, Milli Mutabakat Hükümeti adını vereceğimiz, teknokratlardan kurulu bir Hükümet modeli oluşturalım. Bu Hükümet Anayasayı da değiştirerek, ihtiyacımız olan yapısal dönüşümleri ve reformları yapsın. Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte genel seçimleri yapalım ve ülke istikrara kavuşsun” dedi.

 

Arıklı, bir şekilde para bularak maaşları ödeyen Maliye Bakanını da tebrik ederek; “Maliye Bakanı bütün imkanlarını seferber ederek, bir yerlerden kaynak bularak maaşları ödüyor. Onu takdir etmek yerine sırf muhalafet olsun diye hiçbir alternatif önermeden ‘Bu kaynakları niye erken kullandın’ diyerek eleştirmek çok saçma. Bizim muhalefet anlayışımız başarıyı takdir etmeyi gerektirir” dedi.

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