Arıklı'dan muhalefete... "Sadece susun ve bizi izlemeye devam edin" Elektrik ucuzlayacak mı?

İşte açıklama;

Başından beri Kıb-Tek akaryakıt taşıma ihalesinin 28 $ ın altına ineceğini iddia ettim. Bunun için de bütün riskleri üstlenerek, 38.8$ lık ihaleyi iptal ettim.

Kıb-Tek ihale mafyası, yemlediği gazeteci ve siyasetçileri de kullanarak çeşitli iddia ve iftiralarla beni ve Yönetime atadığım arkadaşlarımı yıldırmaya çalıştı...

Yılmadık, pes etmedik. İnatla direndik...

Nihayet bugün ihale neticelendi. Türkiye Enerji Bakanlığının bir alt kuruluşu olan TPİC, 27.29$ fiyat vererek ihaleyi kazandı.

Kıb-Tek Yönetim Kurulunda ki fedakar arkadaşlarım ve Kurum yöneticisi arkadaşlarımla birlikte Kıb-Tek i 2.532.200$ (Bugünkü kurla 22 milyon TL) fazla para ödemekten kurtardık.

Bizler, muhalefetten övgü falan beklemiyoruz...

"Sadece susun ve bizi izlemeye devam edin" diyoruz...