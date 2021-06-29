Arıklı'dan muhalefete; sizin hiç mi suçunuz yok!

"Tamam anladık. YDP ve DP ye mensup 2 Vekil çeşitli sebeplerle Meclise gelmiyor ve Mecliste iki gündür nisap sorunu yaşanıyor..."

İşte açıklama;

PEKİ MUHALEFETİN HİÇ Mİ SUÇU YOK?

Tamam anladık. YDP ve DP ye mensup 2 Vekil çeşitli sebeplerle Meclise gelmiyor ve Mecliste iki gündür nisap sorunu yaşanıyor...

Tamam anladık, nisap sorunu öncelikle Hükümetin meselesidir...

Tamam hade şunu da kabul edelim ki bu Hükümet şu anda 25 Vekil desteğine düşmüş bir azınlık hükümetidir.

Peki kardeşim Kuliste bekleyip Genel Kurula girmeyen ve Meclisin çalışmasına katkı koymayan muhalefetin yani sizlerin, son iki gündür yaşananlarda hiç mi suçu yoktur.

Yahu, "4 lü Koalisyonu kurun size dışardan karşılıksız destek verelim" dediğimizde, ekonomik tablodan korkan ve görevden kaçan siz değil mi idiniz?

Neticede Ey Muhalefet, sizler bu Hükümetin devamını istemiyorsanız, bulursunuz 26 yı gelir ve bu Hükümeti devirirsiniz...

26 yı bulamıyorsanız çığırtkanlığı bir kenara bırakın. Bilin ki bu Hükümet ülkeyi seçime götürecek Hükümettir...