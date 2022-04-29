Arıklı'dan MYK Toplantısı Sonrası Açıklama Geldi

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, MYK toplantısının ardından açıklama yaptı.
Akşam parti meclisinin toplanacağını söyleyen Arıklı, UBP’nin iç sorunları yüzünden icraat yapamadıklarını dile getirdi.
Vatandaşın icraat beklediğini kaydeden Arıklı, 2 buçuk aylık sürede halkın hayatına dokunan icraat yapamadıklarını vurguladı.
Arıklı, akşam saat 21.00’da parti meclisinin gerekli kararları vereceğini aktardı.
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