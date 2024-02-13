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Arıklı’dan Özersay’a: Bellapais’teki yüz binlerce sterlinlik villayı nasıl aldığını açıkla

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, HP Genel Başkanı Özersay’ın mal varlığıyla ilgili iddialarına yanıt verdi; “Benim ticari geçmişim, ortaklıklarım falan belli de sen Bellapais’teki yüz binlerce sterlinlik villayı nasıl aldığını bir açıklasan d
Arıklı’dan Özersay’a: Bellapais’teki yüz binlerce sterlinlik villayı nasıl aldığını açıkla

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, HP Genel Başkanı Özersay’ın mal varlığıyla ilgili iddialarına yanıt verdi; “Benim ticari geçmişim, ortaklıklarım falan belli de sen Bellapais’teki yüz binlerce sterlinlik villayı nasıl aldığını bir açıklasan da biz de duysak” dedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay arasındaki “mal varlığı” polemiği devam ediyor…

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Arıklı, “Kudretsiz Kudret, şimdi de zehir hafiyeliğe soyundu” ifadelerini kullandı. Özersay’ın, kendisinin mal varlığını ve şirketlerini araştırdığını kaydeden Arıklı, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ve müthiş bir buluş yapmış; Ben son yıllarda vergi vermemişim.

Be kudretsiz Kudret, ben 2016’da YDP’yi kurduktan ve 2018 de Milletvekili olduktan sonra, ya şirketlerimi kapadım, ya hisseleri devrettim veyahutta  faaliyetlerini dondurdum. Aile şirketimizin hisseleri ve yönetimi ağabeyimde. Milletvekili olduktan sonra ticari faaliyetlerime devam etsem, bu seferde ‘ikinci iş yasağını çiğnedi’ diye feveran edecektin.”

Mal beyanında üzerindeki gayrı menkulleri ne zaman aldığını belirttiğini ifade eden Arıklı, “Bunları zaten tapu kayıtlarından da bulabilirsin. Benim ticari geçmişim, ortaklıklarım falan belli de,sen Bellapais’teki yüz binlerce sterlinlik villayı nasıl aldığını bir açıklasan da biz de duysak kardeş” dedi.

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