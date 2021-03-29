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Arıklı'dan ''Pirus Zaferi'' vurgusu

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medyadan bir paylaşım yaptı
Arıklı'dan ''Pirus Zaferi'' vurgusu

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde:

PİRUS ZAFERİ...

11 Nisanda bir kurultaya gideceğiz. Bu kurultay ilk defa çok adaylı olacak.

Tarih yaklaşırken gerek benim ve gerekse Sayın Zaroğlu'nun taraftarlarının, özellikle sosyal medyayı çok acımasız kullandığını görüyoruz.

Görünen o ki seçim sonuçları Pirus zaferi neticesi doğuracak.

Pirus zaferi, yıkıcı büyüklükte kayıplar pahasına kazanılan bir zaferdir. Böylesi bir zafer, kazanılan zaferin verilen kayıplardan sonra anlamsız hale gelmesini ifade eder.

Biz böyle bir zafer istemiyoruz. Bizler 12 Nisanı düşünerek hareket

etmek zorundayız.

Partili arkadaşlarımı son kez uyarıyorum. Beni veya Zaroğlunu savunmak en doğal hakkınızdır. Ama bunu yaparken karşı tarafa çeşitli iddia ve iftiralarla saldırmak yasaktır.

Bu yasağı çiğneyenler 11 inden sonra Disiplin Kuruluna hesap verecektir.

Şu ana kadar bana veya Zaroğluna yakın 19 parti üyemizin bu suçu işlediği tesbit edilmiştir. Gereği yapılacaktır.

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