Arıklı’dan Şenkul’a: Yoldaş dediklerin basit bir ev sahipliğinden dolayı seni linç etmeye kalkışıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, bir iftar yemeğinde Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile aynı ortamda bulunduğundan dolayı tepkilerin odağı olan Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’a destek çıktı.

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, dün akşam düzenlenen iftar etkinliğinde Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal ile aynı ortamda bulunduğundan dolayı tepkilerin odağı oldu.

Konuyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Murat Şenkul’a destek belirtti.

“Sayın Ünsal halka açık o davete iştirak etmişse, misafiri ağırlamak ev sahipliliğinin şanındandır” diyen Arıklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

“Üzülme Murat başkan… Seninle dünya görüşlerimiz, hele hele Kıbrıs meselesine bakış açımız çok farklı.

Buna rağmen seçilmeden önce de seni takip ediyor, meselelere bakış açını, demokrat tavrını takdir ediyordum...

Seçildikten sonra da yaptığın çalışmaları yakından takip etmeye devam ediyorum. Parti rozetini duvara asan, Girne halkı için çalışan ve Girne’de yaşayan herkesin başkanı olma yönünde gayret göstermen her türlü takdirin üstündedir. Bilesin ki, deprem felaketi döneminde gösterdiğin üstün gayretle birçok gönülde de taht kurdun...

Bir iftar verdin ve bu iftara ben dahil herkesi davet ettin. Daha önceden verilmiş bir sözüm olmasa koştura koştura gelirdim. Çünkü benim Girne'de de evim var ve sen benim de Başkanımsın...

Senin bu davetine iştirak edenlerden birisi de Din İşleri Daire Başkanıydı. Sayın Ünsal halka açık o davete iştirak etmişse, misafiri ağırlamak ev sahipliliğinin şanındandır.

Dün yoldaş dediklerin bugün basit bir ev sahipliği dolayısı ile seni linç etmeye kalkışıyorlar...

Üzülme Başkan. Sen seçildiğin gün; 'Herkesin başkanı olacağım' demiştin. Bazıları; ‘Hayır, sen sadece CTP’lilerin başkanısın’ deseler de aldırma. ‘Herkesin başkanı’ olmak önemli bir ayrıcalıktır. Sakın kaybetme...”