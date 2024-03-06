Arıklı'dan sert açıklama: Bak Ceyhun efendi...

Arıklı, açıklamasında, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci'ye seslenerek "Bak Ceyhun efendi, sen ve senin gibilere bir kez daha sesleniyorum; " Sizler bizi hazmedeceksiniz." dedi.

Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

IRKÇI CEYHUN



Dün Mecliste yine bir tartışma yaşandı.



Tufan Erhürman

bir gün önce Mecliste sarfettiği; "Terbiyesizler. Bunları başımıza siz bela ettiniz" gibi sözleri tevil için kürsüde konuşurken , CTP Girne Milketvekili Ceyhun Birinci, oturduğu yerden kin ve nefret kustu. " Sen kimsin bu ülkede yahu” gibi sözlerle ırkçılığını gösterdi ve Tufan Hoca'nın yarım saatte yapmaya çalıştığı tevili yerle bir etti.



Bak Ceyhun efendi, sen ve senin gibilere bir kez daha sesleniyorum; " Sizler bizi hazmedeceksiniz.

Biz bu ülkenin seninle birlikte eşit haklara sahip vatandaşlarıyız. Sen ve senin gibilerden ne bir eksiğimiz, ne de bir fazlamız var. Bu ülkeyi yönetmek için senin kadar Anayasal hakkımız ve senden daha fazla yeteneğimiz var.

Beynindeki ırkçılık illetinden bir an evvel kurtulmanı diliyorum.

(Aşağıdaki metin Meclis tutanağından alınmıştır)