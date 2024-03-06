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Arıklı'dan sert açıklama: Bak Ceyhun efendi...

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Meclis'te yaşanan gerginlikle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Arıklı'dan sert açıklama: Bak Ceyhun efendi...

Arıklı, açıklamasında, CTP Milletvekili Ceyhun Birinci'ye seslenerek "Bak Ceyhun efendi, sen ve senin gibilere bir kez daha sesleniyorum; " Sizler bizi hazmedeceksiniz." dedi.

Arıklı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

 

IRKÇI CEYHUN
 

Dün Mecliste yine bir tartışma yaşandı.

Tufan Erhürman
bir gün önce Mecliste sarfettiği; "Terbiyesizler. Bunları başımıza siz bela ettiniz" gibi sözleri tevil için kürsüde konuşurken , CTP Girne Milketvekili Ceyhun Birinci, oturduğu yerden kin ve nefret kustu. " Sen kimsin bu ülkede yahu” gibi sözlerle ırkçılığını gösterdi ve Tufan Hoca'nın yarım saatte yapmaya çalıştığı tevili yerle bir etti.

Bak Ceyhun efendi, sen ve senin gibilere bir kez daha sesleniyorum; " Sizler bizi hazmedeceksiniz.
Biz bu ülkenin seninle birlikte eşit haklara sahip vatandaşlarıyız. Sen ve senin gibilerden ne bir eksiğimiz, ne de bir fazlamız var. Bu ülkeyi yönetmek için senin kadar Anayasal hakkımız ve senden daha fazla yeteneğimiz var.
Beynindeki ırkçılık illetinden bir an evvel kurtulmanı diliyorum.
(Aşağıdaki metin Meclis tutanağından alınmıştır)

Bir teknik çizim ve şunu diyen bir yazı 'ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) mikrofonda sesimi kıstılar... Dünde bana TUFAN ERHÜRMAN (Devamla) Al işte... DIKING veriyorum... (Devamla) ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) Mikrofonda kıstılar habire arkadan bana kapasitesiz diyor. CEYHUN BİRİNCİ (Yerden) (Devamla) bu ülkede yahu?! Sen kimsin ERHAN ARIKLI (Yerinden) (Devamla) Ulan kapasitenin KDV'sir versem sen bile kapasiteli olursun. CEYHUN BİRİNCİ (Yerinden) (Devamla)- Veriyorum, BAŞKAN- Hiç hoş konuşmalar değil bunlar vekiller lütfen... sayın ERHAN ARIKLI (Yernden) (Devamla) kapasiteli olursun, sen! Sen bile' görseli olabilir

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