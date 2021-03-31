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Arıklı'dan sert sözler... "Zaroğlu Kurultaydan sonra partide kalır mı bilmiyorum!"

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Arıklı'dan sert sözler... "Zaroğlu Kurultaydan sonra partide kalır mı bilmiyorum!"
Arıklı'dan sert sözler... "Zaroğlu Kurultaydan sonra partide kalır mı bilmiyorum!"

Arıklı'dan sert sözler... "Zaroğlu Kurultaydan sonra partide kalır mı bilmiyorum!"

Detay Kıbrıs- Barışcan Şekerci

BRT'de katıldığı Levent Kutay'ın programda açıklamalar yapan YDP Genel Başkanı  Erhan Arıklı kendisine saldırıldığını ve kamuoyu önünde kendisine sert sözler söylendiğini belirtti.

 

PARTİDE KALIR MI BİLMİYORUM

Arıklı Bertan Zaroğlu'nun 12 Nisan'dan sonra YDP'de kalıp kalmayacağını bilmediğini de söyledi.

Arıklı açıklamasında "Bertan Zaroğlu'nun yaptığı hakaretler unutulmaz. Affedebilirim ama ben bugünleri asla unutmayacağım" dedi.

Atamlar konusunda bütün yetki başkana aittir. Başka partilerde bu tartışmalar olmadı. Hiç bir milletvekili çıkıp TV ekranında ahkam kesmez.

Bertan Zaroğlu adamcılık zihniyetinden halen daha  vazgeçmedi. Ben yetkimi kullanıyorum. Bu benim bileceğim iştir.

Konuştuğu her şey duygusal ifadelerdir. Bertan'ın daha pişmesi gerekiyor. Siyaset tecrübe ilke kazanılır. Zaroğlu'nun şu an tecrübesi yok.

Hem kendine zarar veriyor hem partiye zarar veriyor.

 

DAHA OTORİTER OLACAĞIM

12 Nisan'dan sonra Arıklı daha otoriter olacak. Tavrımı biraz daha sertleştireceğim. Dışardan gelen kişiler partiye ihanet edebiliyor. Test etmeden denemeden onları partinin önemli kademelerine almayacağım. Bu kişilerden parti zarar gördü.

Zaroğlu dışardan etkiye açık. Bu kişileri partiye almasaydım bu noktada olmayacaktı Bertan Zaroğlu...

Bertan'ı aklı selime ve doğru yola davet ediyorum ve adaylıktan çekilmesi  doğru olabilir.  Ekim ayında seçime birlikte girmeliyiz.

 

PARANIN KAYNAĞI NE?

Şu anda harcadığı paraların kaynağını bilmiyorum.  Bilbordlara reklamlar verildi. Keşke Cumhurbaşkanı seçimlerinde bu harcamayı yapsaydı. Sürekli partiye zarar veriyor. Çekilsin bu yarışı tatlılıkla bitirelim.

3800 imzayı gördüğünde çekilmesi gerekirdi.

 

EKİM'DE  SEÇİM

3 partinin yaptığı protokol orda duruyor.  Bunu Ersan Saner'e de söyledim. Bu tarih değişikliğini konuşmam bile. Protokol orda dururken kalkıp Ekim'de seçim olmayacak demem doğru değil. Oluşacak Parti Meclisim yeni bir durum  olursa değerlendirir. Bunu o zaman konuşuruz. Şu an tarih ortada protokol ortada.

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