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Arıklı'dan sonra KITOB Başkanı Çağıner'den siyasete ayar çabası!

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CTP ve TDP’ye eleştiri... "Kabul edilemez"
Arıklı'dan sonra KITOB Başkanı Çağıner'den siyasete ayar çabası!

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Meclis toplantısını CTP ve TDP’nin boykot edeceğine yönelik kararıları eleştirdi.

Çağıner sosyal medya hesabından şu yorımda bulundu:

Protesto edilen kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı. Bir pandemi sürecinden geçmekteyiz; çok zor bir süreç. Birçok eksik karar ve yanlış kararlar alındı ve alınmaya devam ediliyor. Bir tek sağlık alt yapımız önce sağlıkçılarımız sonra Türkiye Cumhuriyeti sayesinde öyle veya böyle tıkır tıkır çalıştı. Türkiye Cumhuriyeti devleti pandemi içinde hastahane yaptı, bir tek gün aşısız bırakmadı ve benim bilmediğim nicelerini yolladı. Para gönderdi maaşlar ödendi en azından kamu iflas etmedi hatta 13. Maaş bile ödendi. Hibeler verildi. Şimdi sadece bir buçuk yılda bizden hiç bir şeyini esirgemeyen Türkiye Cumhuriyeti nin başı olan ve bir fiil KKTC için bu destek kararlarını alan Cumhurbaşkanı KKTC meclisinde konuşma yapacak ve siz protesto edip katılmayacaksınız. Kabul edilemez bir tepki en azından benim açımdan öyle. Hoş geldiniz Türkiye Cumhuriyeti nin Cumhurbaşkanı.

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