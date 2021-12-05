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Arıklı'dan Sucuoğlu'na "Skandal Video" göndermesi...

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YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu'nun YDP'den UBP'ye geçişler var açıklaması sonrasında sert bir açıklama yaptı.
Arıklı'dan Sucuoğlu'na "Skandal Video" göndermesi...

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Başbakan Dr. Faiz Sucuoğlu'nun YDP'den UBP'ye geçişler var açıklaması sonrasında sert bir açıklama yaptı.

İşte açıklama;

BAŞBAKANA YAKIŞMADI...

Efendim, Yeşilköyde YDP den 50 kişi istifa etmişmiş de UBP ye katılmış...

Böyle diyor Başbakan. Fotoğraflara bakıyorum. YDP den tek bir kişi var. Ona da kovulduğu Yeşilköy Kooperatifine geri alma sözü vermişler. Örgüt Başkanımız Seyfullah Tarhan ve İlçe Başkanımız Aykut Günel; "Bize herhangi bir istifa gelmedi" diyor. Sayın Başbakan bu 50 kişinin ismini yayınlasa da baksak kimlermiş.

Dinle Sayın Başbakan, UBP nin böyle hayali katılımlara ihtiyacı yok. UBP nin bir önceki Başbakana kurulan kumpasın aydınlatılmasına ihtiyacı var. "Kurultaydan sonra ifade vereceğim" demiştin. Sahi Kurultayın üzerinden epey zaman geçti. Ne zaman gidip polise ifadeni vereceksin?

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