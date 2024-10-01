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Arıklı’dan Tatar’a: İki devletli politikadan vazgeçerse, YDP’nin tepkisi çok sert olur!

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Ersin Tatar’a seslenen YDP Genel Başkanı ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, “Cumhurbaşkanı Tatar, New York’a gidecek ve Nikos Hristodulidis ile görüşecek, umarım iki devletli politikadan vazgeçmez, yoksa YDP’nin tepkisi çok sert olur” dedi.
Arıklı’dan Tatar’a: İki devletli politikadan vazgeçerse, YDP’nin tepkisi çok sert olur!

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Cumhuriyet Meclisi yeni yasama yılında Meclis kürsüsünden Genel Kurul’a hitap etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın New York’ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yaptıkları görüşmede Rum lider Nikos Hristodulidis’le gayrı resmi yemekte bir araya gelme teklifi kabul ettiğini açıkladığını işaret eden Arıklı, “Umarım iki devletli politikadan vazgeçmez, yoksa YDP’nin tepkisi çok sert olur” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın yemek toplantısını kabulünün sürpriz olduğunu işaret eden Arıklı, “Umarım dejavu yaşamayız” dedi.

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