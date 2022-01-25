Arıklı'dan UBP ile hükümete yeşil ışık! Erhan Arıklı: 27 milletvekiliyle radikal kararlar alınamaz

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Arıklı, milletvekilliği yemin töreni sonrası Tatar’ın görevlendirme yapacağını kaydetti.
“TEKLİF GELİRSE, DEĞERLENDİRME YAPAR, TAŞIN ALTINA ELİMİZİ KOYARIZ”
3 partili koalisyon görüldüğünü kaydeden Arıklı, 27 sayılı hükümetin radikal kararlar alamayacağını ifade etti.
“Biz her ne kadar muhalefette kalmayı arzu edersek, teklif gelirse oturup değerlendirme yaparız ve taşın altına elimizi koyarız” diyen Arıklı, Türkiye ile imzalanan protokoldeki maddeleri uygulama, radikal önlemler için karalı olunursa UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na yardım etmekten şeref duyacaklarını söyledi.
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