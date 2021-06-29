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Arıklı'dan UBP'ye.; Benim Sucuoğlu ile kan uyuşmazlığım var!

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Arıklı'dan UBP'ye.; Benim Sucuoğlu ile kan uyuşmazlığım var!
Arıklı'dan UBP'ye.; Benim Sucuoğlu ile kan uyuşmazlığım var!

“SUCUOĞLU İLE KAN UYUŞMAZLIĞIM VAR”

“Bunu niye Türkiye'ye bağladılar anlamıyorum. Benim söylediğim çok açık.
Benim Sucuoğlu ile aramda bu soğukluk var. Sucuoğlu benim kurultayıma müdahale etti.

Bu sebepten dolayı benim Sucuoğlu ile kan uyuşmazlığım var şu anda. Ben onunla o şayet UBP başkanı seçilirse, şahsi düşüncem hükümetten
çekilmek olur. Onun Türkiye ile problemi var mı yok mu o onu bağlar. Taçoy'un açıklaması vardı bu yönde, Sucuoğlu o iddiaya yanıt vermedi. Beni ilgilendirmez ki parti içi mevzuları. Benim hükümetten çekilmem hükümeti zora
sokmaz. Bilakis UBP'nin işine gelir. Bakanlığı alır, kurumları alır. Hükümeti gayet güzel götürürler.

BU UBP'ye tehdit değil, bilakis jest olarak da değerlendirilebilir. Haberlerin manşetini okuyup içeriğine bakmıyorlar. Başbakan bile aynı şeyi yaptı.”

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