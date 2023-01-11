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Arıklı'dan Üstel açıklaması...

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Arıklı'dan Üstel açıklaması...
Arıklı'dan Üstel açıklaması...

İşte açıklama;

DURMAK YOK. YOLUMUZ UZUN...

Seçim sonrası dilek ve temenniler bölümüne geçtik galiba. Birileri Ünal Üstel ile ilgili gönlünden geçeni özellikle İnternet gazetelerine yazdırıp ortalığı bulandırmaya çalışıyor belli.

Öncelikle Ünal Üstel Türkiye ile imzalanacak ekonomik protokolü görüşmek için gecikmiş ziyaretini önce tedavisi 6 ay süren ağır göz operasyonu ardından geçirdiği ağır grip hastalığı dolayısı ile önümüzdeki haftaya ertelemiştir...

Ortada bir seçim başarısı olmadığı gibi iddia edildiği gibi bir seçim başarısızlığı da yoktur. Olsa bile bunun sorumluluğu sadece Ünal Üstel’in değil, bu ittifaka ve adaylara birlikte karar veren 3 Partinin Genel Başkanına aittir.

Dün akşam Bakanlar Kurulu sonrası 3 Parti Genel Başkanı uzun süren bir toplantı yaptık. Hem seçimleri değerlendirdik hem de önümüzdeki sürecin yol haritasını belirledik.

Netice itibari ile, birileri üzülecek ama gelinen nokta; DURMAK YOK. YOLA DEVAM'dır...

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