Arıklı'dan yeni Covid-19 açıklaması

İşte Arıklı'nın açıklaması:

Değerli Arkadaşlar, Lefkoşa'da 2 Ekip arkadaşımızın testleri pozitif çıkmış olup heriki arkadaşımızın da sağlık durumları gayet iyidir. Arkadaşlarımızın eşleri ve yakınlarının testleri de negatif çıkmıştır. YDP olarak biz, Cuma günü artan bulaş dolayısı ile çalışmalarımızı 10 gün süre ile askıya almıştık. Ben dahil diğer bütün ekip arkadaşlarımızın durumu gayet iyidir. Yayınladığım parti içi bildiride bütün arkadaşlarımızın kendilerini bu süre içerisinde izole etmelerini rica ettim. Saygı ile duyurulur...