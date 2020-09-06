  • BIST 1.086
  • Altın 462,301
  • Dolar 7,4145
  • Euro 8,7748
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKASağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1940 olduğunu, 10 pozitif vakaya  rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Arıklı'dan yeni Covid-19 açıklaması

» »
YDP Başkanı Arıklı'dan yeni Covid-19 açıklaması
Arıklı'dan yeni Covid-19 açıklaması

İşte Arıklı'nın açıklaması:

Değerli Arkadaşlar, Lefkoşa'da 2 Ekip arkadaşımızın testleri pozitif çıkmış olup heriki arkadaşımızın da sağlık durumları gayet iyidir. Arkadaşlarımızın eşleri ve yakınlarının testleri de negatif çıkmıştır. YDP olarak biz, Cuma günü artan bulaş dolayısı ile çalışmalarımızı 10 gün süre ile askıya almıştık. Ben dahil diğer bütün ekip arkadaşlarımızın durumu gayet iyidir. Yayınladığım parti içi bildiride bütün arkadaşlarımızın kendilerini bu süre içerisinde izole etmelerini rica ettim. Saygı ile duyurulur...

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne'de bar kavgası...2 kişi yaralandı06 Eylül 2020 Pazar 17:05
  • Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Çakıcı: “Psikiyatrik olarak da bir tehditle karşı karşıyayız”06 Eylül 2020 Pazar 17:02
  • Akıncı:Adaya gelenler en azından test sonuçları çıkana kadar kontrol edilebilmeliydi06 Eylül 2020 Pazar 16:54
  • Tatar, "Bizler, barıştan, uzlaşmadan, dostluktan yanayız ama hakkımızı, hukukumuzu korumakta da kararlıyız"06 Eylül 2020 Pazar 16:51
  • 2. Sinevizyon uluslararası kısa film festivali'nin ilk gösterimi antalya’da yapıldı. Kktc gösterimi 12 Eylül’de…06 Eylül 2020 Pazar 16:46
  • Bağımsızlık Yolu: “Karantinasız girişlere hayır”06 Eylül 2020 Pazar 16:44
  • Denktaş, İstanbul’da başarı elde eden KKTC’li atletleri kutladı06 Eylül 2020 Pazar 16:37
  • Erhürman:“Pandemi sürecinin iyi yönetilmediğinden dolayı son derece sıkıntılı bir noktaya gelindi”06 Eylül 2020 Pazar 16:34
  • Sağlık Bakanlığı’ndan açıklama… “3 günlük karantinasız giriş kararı revize edildi06 Eylül 2020 Pazar 16:31
  • KTÖS’ten çocukların okula gönderilmemesi çağrısı06 Eylül 2020 Pazar 16:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti