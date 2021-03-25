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Arıklı'dan yeni hükümet iddialarına yanıt!

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Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı bir paylaşım yaparak iddialara yanıt verdi
Arıklı'dan yeni hükümet iddialarına yanıt!

Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı bir paylaşım yaparak iddialara yanıt verdi.

Arıklı'nın paylaşımı şu şekilde:

HÜKÜMETTE SIKINTI VAR MI? YA DA YENİ HÜKÜMET SENARYOLARI...

Son günlerde YDP nin icraatlarından ve özellikle yolsuzlukların üzerine gitmesinden ürken bazı çevreler, fısıltı gazetesi ve dedikodu sever birkaç gazeteci yolu ile yeni hükümet senaryolarını gündeme getirmeye çalışmaktadırlar.

Buna göre;

1)Sayın Başbakanın dün de açıkladığı gibi yeni bir Hükümet arayışı veya kabine değişimi yoktur. Bu konuyu gündeme getirip bize mesaj ve

gözdağı vermeye çalışan kimliği herkesçe malum bazı çevreler vardır.

2)YDP bu Hükümete hem icraat yapmak, hem de kendine bağlı kurum ve kuruluşlarda geçmişte yapılan yolsuzlukların üzerine gitmek için girmiştir. Hükümet ortaklarımız da bu konularda en az bizim kadar hassastır ve bize tam destek vermektedirler. Nitekim KIB-TEK ve Spor Dairesindeki yolsuzluk iddiaları üzerine Sayın Başbakan, Başbakanlık Denetleme Kuruluna derhal görev vermiştir.

3)Bu Hükümetin alternatifi erken seçimdir. Başka alternatif olursa YDP hiç düşünmeden, güle oynaya bu Hükümetten ayrılır. Onun için YDP ye gözdağı vermek isteyen çevrelere ve onların bu tip senaryolarını ciddiye almaz, sadece gülerek bakar...

4)Piyasaya YDP siz Hükümet senaryoları yayan malum çevrelere tavsiyemiz şudur; Vurgun dönemleriniz geride kaldı. Artık kendinize yeni ve namuslu bir geçim kaynağı bulunuz. Ve dahi yargının karşısına çıkacağınız günü sabırla bekleyiniz...

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