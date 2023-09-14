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Arıklı'dan Yiğitler - Pile yolu ile ilgili açıklama...

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği’ni kabulünde Yiğitler-Pile Yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu:“KARŞIMIZA ÇIKARLARSA SORUMLULUK BİZE OLMAZ”
Arıklı'dan Yiğitler - Pile yolu ile ilgili açıklama...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Elazığ Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yunus Ateş ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde dernek çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Arıklı, bakanlığın sorumluluğunda olan Yiğitler-Pile Yolu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

“Yiğitler-Pile Yolu, Pile’de yaşayan 500 soydaşımızın nefes borusudur. KKTC olarak bu yolu yapmakta kararlıyız. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin de bu konuda bize büyük desteği var” diyen Arıklı, çıkan arbedenin ardından diplomasiye fırsat vermek için yol yapım çalışmalarının durdurululduğunu ancak daha fazla kaybedecek zaman olmadığı için Yiğitler tarafından yol yapım çalışmalarına yeniden başlandığını belirtti. .

“Pazartesi çalışmalar Yiğitler köyü tarafından başladı. Umarım ara bölgeye gelindiğinde Birleşmiş Milletler (BM) engel olmaz. Karşımıza çıkarlarsa sorumluluk bizde olmaz” diyen Arıklı, “BM nin görevi, kendilerinin daha öncede söyledikleri gibi ‘not tutmak’ olmalıdır” ifadelerini kullandı.

“BM'nin görevi kaba kuvvatle karşımıza çıkmak değil, sadece not tutmaktır. Geçtiğimiz günlerde Lefkoşa ara bölgede askerimize yapılan saldırının notunu aldık. BM araştırmasını bekliyoruz. Şimdilik sessisiz ancak bunu unutmayacağız. Ne Türkiye eski Türkiye, ne de KKTC eski KKTC’dir” diyen Arıklı, Kıbrıs Rum tarafının ara bölgedeki yaplılaşmalarına ses çıkarmayan BM’nin Yiğitler-Pile Yolu’nu engellemesinin ve Kıbrıs Türk tarafında çifte standart uygulamasının kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Arıklı, “Biz uysal koyun değiliz. Karşı taraf bu yolun yapımı konusundaki kararlılığımızı gördü. Biz soydaşlarımızın feryatlarını duymayacak kadar sağır bir devlet değiliz…BM bizi durdurmak çin ilk defa güç kullanmasına rağmen kararlılığımızdan bir santim geri adım atmış değiliz. Bu yol mutlaka ama mutlaka yapılacak ve Pilelilerin hizmetine sunulacaktır” şeklinde konuştu. 

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