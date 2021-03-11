  • BIST 1.576
  • Altın 416,136
  • Dolar 7,4393
  • Euro 8,9030
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5743 test 22'si yerel 34 pozitif vaka

Arıklı'dan Yönlüer'e:Arkasında dua ettim, Allah beni affetsin

» »
Erhan Arıklı, Ahmet Yönlüer'in yalan söylediğini savunarak, "Arkasında dua ettim, Allah beni affetsin" dedi
Arıklı'dan Yönlüer'e:Arkasında dua ettim, Allah beni affetsin

Yeniden Doğuş Partisi’nde 11 Nisan’daki kurultayın sancıları sürüyor. 

Kanal T’de Serhat İncirli’ye konuk olan  Erhan Arıklı, Genel Başkan Yardımcılığı görevinden aldığı Ahmet Yönlüer’in açıklamalarını eleştirdi. Arıklı, “Yönlüer kendi yerine kardeşim Ayhan Arıklı’yı atadığımı söyledi. Bu yalan.. Allah beni affetsin senin (Yönlüer) kadar yalan söyleyen birinin arkasında namaz kıldım” diyerek tepkisini dile getirdi.

Seçimi yüzde 80 oy alarak kazanacağını iddia eden Arıklı, Bertan Zaroğlu’nun canlı yayınlardaki konuşmalarını da eleştirdi. Arıklı şöyle konuştu:

“Olgunlaşması lazım pişmesi lazım diyorum.. 12 Nisan’ı düşünerek hareket etmeli… söylenen her laf iz bırakır, yarın yüz yüze bakacağız. Bertan söylemleriyle kendi kendinin siyasi kariyerini mahvediyor. Halbuki önünde çok uzun bir yol var. O nedenle pişmesi gerekiyor diyorum.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kapalı olması gerekirken açık olan 1 işletme tespit edildi11 Mart 2021 Perşembe 11:25
  • Lefkoşa'da parkta uyuşturucu!11 Mart 2021 Perşembe 11:20
  • Sahte PCR ile Güney'e geçmeye çalıştı11 Mart 2021 Perşembe 11:15
  • Gazimağusa'da kargo ile uyuşturucu gönderdiler!11 Mart 2021 Perşembe 11:10
  • Özkıraç:Bu toplum bunun ağır faturasını günü geldiğinde ona ödetecektir11 Mart 2021 Perşembe 10:47
  • Haspolat'ta bazı bölgelere 5 saat boyunca elektrik verilemeyecek11 Mart 2021 Perşembe 10:31
  • TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bakan Amcaoğlu’nu kabul etti11 Mart 2021 Perşembe 09:33
  • KIB-TEK'teki Yolsuzluk Olayını Gazeteler Nasıl Gördü?11 Mart 2021 Perşembe 09:19
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? ( 11 Mart Perşembe)11 Mart 2021 Perşembe 09:11
  • Fuat Oktay'dan Saner'e geçmiş olsun telefonu10 Mart 2021 Çarşamba 23:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti